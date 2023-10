Ölümü ihmal mi getirdi?

Girne Çevre Yolu’nda önceki gün 79 yaşındaki Mehmet Gürtunç’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına, trafik ışıklarındaki arızanın yol açtığı iddia edildi

Girne Çevre Yolu’nda önceki gün meydana gelen ve 79 yaşındaki Mehmet Gürtunç’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili “ihmal” iddiaları gündeme geldi.Trafik ışıklarındaki sorunun, bir ihmale yol açması sonucu Gürtunç’un kazaya karıştığı iddia ediliyor…Kazanın yaşandığı bölgedeki trafik ışıklarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ışıkların aniden kırmızı ve yeşile döndüğü görülüyor.Gürtunç, söz konusu ışıklardan ana çıkmış ve sol taraftan çok süratli şekilde gelen araçla çarpışmıştı.79 yaşındaki Mehmet Gürtunç’un hayatını kaybetmesi sonrası, Gürtunç’un aile yakılanları, kazanın ertesi günü, trafik ışıklarının hatalı sinyalizasyonunu görüntüledi.Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şube ekibi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı ekip, trafik kazasının yaşandığı yoldaki trafik ışıkları sinyalizasyon yazılım kayıtlarını inceliyor.Öte yandan Girne Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı.Belediye tarafından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı Girne Çevre Yolu trafik ışıklarının kontrolünün Karayolları Dairesi ve daireye bağlı birimler tarafından yürütülmekte olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Girne Belediyesi veya Bel-Paz Ltd.’in bahsi geçen trafik ışıklarına herhangi bir şekilde müdahale etme hakkı, kesin ve net olarak yoktur!” vurgusu yapıldı.Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:"23 Ekim 2023 tarihinde yaşanan ve can kaybı ile sonuçlanan vahim trafik kazası sonucu, bazı basın yayın organlarında yer alan asılsız bilgi ve iddialara karşı kamuoyunu bilgilendirme gereği görülmüştür.Buna göre kazanın yaşandığı Girne Çevre Yolu trafik ışıklarının kontrolü Karayolları Dairesi ve daireye bağlı birimler tarafından yürütülmektedir. Girne Belediyesi veya Bel-Paz Ltd.’in bahsi geçen trafik ışıklarına herhangi bir şekilde müdahale etme hakkı, kesin ve net olarak yoktur!Ancak ne yazık ki bazı basın yayın organları ve bu organlarda yazı yazan kişiler, ortaya koydukları iddialar ile ilgili tarafların görüşünü almak yerine, yargısız infaz yapma yolunu seçmiştir. Bu tutum ülkemizde gittikçe büyüyen ve kronikleşen bir hastalık halini almıştır. Ne yazık ki mesele halkın doğru bilgi alma hakkının korunmasından çok, gündem yaratmak meselesine dönüştürülmüş ve bu bağlamda hiçbir vicdan gözetmeksizin hareket edilmiştir!Girne Belediyesi olarak halkın doğru haber alma hakkını ihlal eden bu tür yayınlara riayet edilmemesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi nedeni ile ilgili yayın organlarını kınıyor ve ilgili yayın organlarını kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyoruz!"Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Mehmet Gürtunç’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili “ihmal” iddialarını Mecliste sordu ancak yanıt alamadıMeclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Çevre Yolu’nda önceki gün meydana gelen ve Mehmet Gürtunç’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili “ihmal” iddialarını Mecliste sordu. Ancak Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede olmadığından dolayı yanıt vermedi.Kürsüde konuşan Özdenefe, yaşanan trafik kazasıyla ilgili ciddi spekülasyonlar olduğunu ve trafik ışıklarının hatalı çalıştığı iddiasının açıklanması gerektiğini belirtti. Özdenefe, “Benim şu anda acil iki talebim var. Birincisi Polis Genel Müdürlüğü... Çok ciddi iddialar var derhal açıklama yapılmalı. Trafik ışıklarıyla ilgili şikayet geldi mi, bu konuda önlem aldılar mı? Yoksa hiçbir şikâyet gelmedi mi? Ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Derhal izahat vermek zorundadır. Ortadaki iddialar çok ciddidir” dedi.“Bir insanımızı göz göre göre kaybettik” diyen Özdenefe, Karayolları Dairesi’nin ne yaptığı ve ne yapması gerektiğinin de açıklamaya muhtaç olduğunu söyledi.Karayolları gibi bir dairenin başına öğretmen atanmasını eleştiren Özdenefe “bu teknik dairelere yapılan atamalar 3'lü kararnameyle olmasın” önerisini yineledi.Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Girne Eziç ışıklarındaki ölümlü kazanın sinyalizasyon hatasından dolayı meydana geldiği takdirde o ışıklardan sorumlu mercinin de yargılanması gerektiğini vurguladıTrafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, artan trafik kazaları karşısında, ‘Polise destek olmak için acilen yasaların değiştirilmesi gerektiği’ çağırısında bulundu.Avcı, 9 ayda 11 kişinin alkollü sürüş nedeniyle trafik kazalarında can verdiğini belirterek, “Polisin denetimleri ve kazaların azalması için verdiği çaba hat safhada. Toplum olarak da onlara sonsuz bir teşekkür borçluyuz. Ancak yasalar değişmediği sürece Polisimizin bu çabası da boşa kalıyor. Alkollü sürücünün ehliyetine 3 ay el konuluyor ama 3 ay sonra o sürücü geri direksiyon başına geçiyor. Cezaların caydırıcı olması lazım. Örneğin alkollü sürücülerin araçlarına el konulması lazım. Bu yapılmıyor. Bu kez karşımıza cezalardan korkmayan bir sürücü kitlesi çıkıyor” diye konuştu.Cezaların caydırıcılığının artırılmadığı sürece, “korkusuz sürücü kitlesinin çoğalacağı’ uyarısında bulunan Avcı, trafik kazaların azalmayacağını aksine artarak devam edeceği ikazında bulundu. Devlet otoritesinin trafikte artık kendini göstermesi gerektiğinin altını çizen Avcı, “Yasalardaki gerekli değişiklikler yapılmadığı sürece ölmeye devam edeceğiz” dedi.Girne Eziç ışıklarında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazada “sinyalizasyon hatası” iddiaları üzerine de konuşan Avcı, “eğer bu durum ispatlanırsa ve kaza sinyalizasyon hatasından dolayı meydana gelmişse, o ışıklardan sorumlu mercinin de mahkemede yargılanması gerekiyor” diye konuştu.Ulaştırma Bakanı Arıklı, Eziç kavşağındaki ölümlü kaza konusunda görgü şahitleri ve kamera kayıtlarına göre ölen şahsın kırmızı ışıkta geçtiğine dair somut bilgiler olduğunu ve diğer aracın hızının ise limitin nerdeyse iki misli olduğunu söylediUlaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'de yaşanan ve Mehmet Gürtunç’un ölümlüyle sonuçlanan üzücü kazanın ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.Arıklı, görgü şahitleri ve kamera kayıtlarına göre ölen şahsın kırmızı ışıkta geçtiğine dair somut bilgiler olduğunu diğer aracın hızının ise limitin nerdeyse iki misli olduğunu söyledi.Eleştirilere de yanıt veren Arıklı "her olayı çarpıtma ve siyaseten birilerini linç etme alışkanlığı, artık bir kültür haline geldi bizde." ifadelerini kullandı.Arıklı'nın paylaşımı şöyle:LİNÇ KÜLTÜRÜ ARTARAK YAYILIYOR...Girne’de üzücü bir trafik kazası oldu. Bir vatandaşımız rahmete kavuştu bu elim kazada.Daha ortada resmi bir açıklama yokken, bazı acar gazeteciler suçluyu ilan ettiler bile. Girne Belediye Başkanı ve Ulaştırma Bakanı suçluydular ve derhal istifa etmeliydiler onlara göre.Hade biz neysede, Girne Belediye Başkanını nasıl bulaştırdılar bu işe anlamadım...Yurt dışında olmama rağmen, hem Trafik Daire Müdürüm hem de Girne Polis Müdürü ile görüştüm...Her ikisi de olayın incelendiğini, ama görgü şahitleri ve kamera kayıtlarına göre merhumun kırmızı ışıkta geçtiğine dair somut bilgiler olduğunu söylediler. Diğer aracın hızı ise limitin nerdeyse iki misli...Merhumun arkasındaki araç sürücüsünün ifadesini, kamera kayıtları da doğruluyormuş Müdürlerimin verdiği bilgiye göre.Demem o ki; Üzücü bir olay. Ortada kaybedilmiş bir can var. Ama her olayı çarpıtma ve siyaseten birilerini linç etme alışkanlığı, artık bir kültür haline geldi bizde.Yazık...Merhuma rahmet, yaslı ailesine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum...Ulaştırma Bakanlığı, kaza yerindeki trafik ışıkları için Bakanlığa iletilmiş herhangi bir arıza bildirimi olmadığını açıkladıBayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Eziç kavşağında meydana gelen ölümlü kazayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklama şöyle:“23 Ekim 2023 tarihinde sabah saat 07:10 raddelerinde Eziç kavşağı diye bilinen trafik ışıklarında meydana gelen ölümlü trafik kazasında, kazanın olduğu saatte trafik ışıklarının arızalı olduğu iddia edilmektedir. Kazanın yaşandığı yerde bulunan trafik ışıklarında kaza anında veya öncesinde Bakanlığımıza iletilmiş herhangi bir arıza bildirimi söz konusu olmayıp keza polis basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, kırmızı ışık ihlali ve karşı tarafın aşırı hız ve dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiği belirtilmiştir. 24 Ekim 2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan ve polis tarafından da yetkililere bildirilen arıza kaydı teknik ekiplerimiz tarafından derhal incelemeye alınmış olup araştırmanın neticesi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kazada hayatını kaybeden merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesine baş sağlığı dileriz.”