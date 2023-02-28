“Ölüm korkusu yaşıyoruz”

1930’lu yıllarda yapılan ve bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenciler eyleme gitti. Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen öğrenciler “Biz yıkılan duvarların altında kalınca mı gelip inceleyeceksiniz?” diyerek tepkilerini dile getirdi



Çeşitli pankartlar açarak okulun içinde eylem yapan, okul öğrencileri, korkularını dile getirdi.

KKTC’de

1930’lu yıllarda yapılan ve daha sonrasında düzgün bir tadilat dahi yapılmayan bir binada eğitim gördüklerini kaydeden öğrenciler, “Daha önceden betonlar düştü, sadece bir el sıva çekerek makyaj yapıldı.” dediler.

Sürekli korku ve endişe halinde olduklarını, bu korkunun sıradan bir korku değil “ölüm korkusu” olduğunu söyleyen öğrenciler, geçen hafta okul müdürünün Milli Eğitim’e yolladığı raporlar neticesinde hiçbir inceleme yapılmadığını ne zaman gelip bir inceleme yapacaklarını, “biz yıkılan duvarların altında kalınca mı gelip inceleyeceksiniz?” sözleriyle dile getirdiler.

Gündemde olan okul binalarının dayanıklılığı meselesinde, daha önce de binanın eskiliği ile gündeme gelen Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenciler tarafından dün eylem gerçekleştirildi.Çeşitli pankartlar açarak okulun içinde eylem yapan, okul öğrencileri, korkularını dile getirdi.KKTC’de deprem riski olduğunu, dolayısıyla öğrenciler ve veliler olarak eylem kararı aldıklarını kaydeden öğrenciler; “Öğrenciler olarak ders yapmak için girdiğimiz binalarda can güvenliğimiz yok” dediler.1930’lu yıllarda yapılan ve daha sonrasında düzgün bir tadilat dahi yapılmayan bir binada eğitim gördüklerini kaydeden öğrenciler, “Daha önceden betonlar düştü, sadece bir el sıva çekerek makyaj yapıldı.” dediler.Sürekli korku ve endişe halinde olduklarını, bu korkunun sıradan bir korku değil “ölüm korkusu” olduğunu söyleyen öğrenciler, geçen hafta okul müdürünün Milli Eğitim’e yolladığı raporlar neticesinde hiçbir inceleme yapılmadığını ne zaman gelip bir inceleme yapacaklarını, “biz yıkılan duvarların altında kalınca mı gelip inceleyeceksiniz?” sözleriyle dile getirdiler.