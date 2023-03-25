“Olasılıklardan cesaretlendim”

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq “Müzakere masasına geri dönülebilmesinin bir yolunu bulabiliriz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün önce Güney Kıbrıs’a Yüksek Komiser olarak akredite Kanada’nın Atina Büyükelçisi Karine Asselin'i kabul etti, ardından da İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ı kabul etti.

Irfan Siddiq, dün Cumhurbaşkanı Tatar ile bir saat süren görüşmesi sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Siddiq, Tatar ile bir dizi konuyu görüşme imkânı bulmaktan dolayı duyduğu “memnuniyetini” dile getirerek, dünkü görüşmede, bilhassa, Kıbrıs Rum tarafındaki seçimlerde yeni Kıbrıs Rum liderinin seçilmesiyle birlikte, Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlama olasılıklarını ele alma imkânı bulduklarını söyledi.

Siddiq, “İki tarafın duruşlarının oldukça farklı olduğunu ve bu farklılıkların bazılarını kapatmak için çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini biliyorum. Ancak bugünkü (dünkü) görüşmelerden bunu yapabilmek için olasılıklar olabileceği konusunda cesaretlendim” diyerek, “Yaratıcılık ve iyi niyetle, her iki taraf için de uygun olacak bir şekilde müzakere masasına geri dönülebilmesinin bir yolunu bulabiliriz” ifadelerini kullandı.

