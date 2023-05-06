“Olası bir faciada kim hesap verecek?”

Sendikalar, Sivil Havacılık Dairesi’ndeki eksiklikler için eylem yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan, hava trafiğini yöneten radar sisteminin 2018 yılından beri güncellenmediğini, yangın uyarı, söndürme ve kamera sisteminin çalışmadığını vurguladı ve “Olası bir kaza ve faciada kim hesap verecek?” diye sordu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Sivil Havacılık Dairesi’ndeki eksikliklere dikkat çekmek ve olası tehlikeler konusunda uyarmak amacıyla dün eylem yaptı.

Havalimanı binası önünde bir araya gelen sendika temsilcileri, sorunları sıralayıp, hükümeti duyarsız davranmakla suçlayarak protesto etti ve telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmaması adına tedbir alınması çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Havalimanı’ndaki bazı masrafların kimin sorumluluğunda olduğuna dair Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Şirketi arasında anlaşmazlık olduğunu öne sürerek, sorumluların sorumluluklarından kaçtığını savundu.

Bengihan, “Bu ayıp Ulaştırma Bakanlığınındır. Devlet ve hükümet hükmeden demektir. Bir şirkete sözünü geçiremiyorsa Ulaştırma Bakanlığı, o görevlerde oturmasınlar” dedi.

Mevcut sorunları sıralayan ve bir an önce tedbir alınmaması halinde telafisi olmayan sonuçlar yaşanabileceğine dikkat çeken Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi’nde hava trafiğini yöneten radar sisteminin 2018 yılından beri güncellenmediğini, yangın uyarı, söndürme ve kamera sisteminin çalışmadığını ileri sürerek, “Olası bir kaza ve faciada kim hesap verecek? diye sordu.

Yeni Havalimanı’na da yine aynı sistemin hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Bengihan, eski ve bakımı yapılmamış itfaiye araçlarının da Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı kurallarına göre yeni havalimanının ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu öne sürdü ve “Yarın Allah korusun bir uçak kazası durumu olursa, buna zamanında müdahale edebilecek ekipman ve araç sistemi yoksa yeni havalimanı neye yarar?” diye sordu.

Bengihan, “Bizim ülkemizin kurumları ve insanımızın hayati konusunda yaşayacağı tehlikeler konusunda endişelerimiz var. Bir şey olmadan, insanlar hayatlarını kaybetmeden önlem alalım. Bu insani bir olaydır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, T&T Şirketi sahibinin “zarar ettiğine”, havalimanın kötü durumda olduğuna işaret eden açıklamaları olduğunu, ilgili hükümet yetkililerinin ise koltuklarından izlediğini öne sürdü.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız da, havalimanının devlet eliyle yürütülmesi gereken bir yer olduğunu, özel şirketin karını muhafaza etmesi için bir şeylerden feda edilemeyeceğini söyleyerek, “Feda ettiğiniz şey insan canıdır, havacılık emniyetidir” dedi.

Kapısız, telefonların güncellenmediğinde takıldığı gibi dairedeki sistemlerin de güncellenmediği için takılmalar yaşadığını ifade ederek, “Uçaklara konuşmak için 2 defa 3 defa uğraşıyoruz. Saniyelerle oynuyoruz” diye konuştu.

