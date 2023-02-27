Okullarda deprem denetimi

Başbakanlığa bağlı Deprem Komitesi üyeleri, Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve teknik ekipler, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde deprem dayanıklılık denetimi yaptı

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin son toplantısında üretmiş olduğu karar doğrultusunda harekete geçen teknik ekipler, depreme dayanıklılık denetimlerine ilişkin ilk uygulamaları dün yaptılar.

Başbakanlık yetkilileri, Başbakanlığa bağlı Deprem Komitesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve teknik ekipler, dün, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde ilk deprem dayanıklılık denetimini yaptılar.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel, “Halka söz verdiğimiz gibi, depreme karşı hazırlıklı olmak için dün Gazimağusa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden, çocuklarımızın eğitim yuvalarından başlayarak ilk adımı attık” dedi.

Üstel, "Başbakanlık yetkilileri ve Deprem Denetim Komitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalarla önce tüm okulları risk gruplarına göre ayrılacaklarını, ardından çıkacak analiz sonuçlarına göre ise belirlenen eylem planını hemen uygulamaya sokacaklarını” söyledi.

