“Okullara tuvalet kağıdını bile veliler alıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde 2’nci kattaki mermerin düşmesi üzerine açıklama yaptı “Neyse ki öğrenciler dersteydi. Neyse ki!..” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Mağusa'da bir okulumuzda "sıva düşmüştü daha önce. Neyse ki hafta sonuydu. Bugün de yine Mağusa'da bir okulda beton/mermer, neyse ne o düştü. Neyse ki öğrenciler dersteydi. Neyse ki!..

Lefkoşa'daki bir okulumuzda öğrenci velilerinden 1200'er TL katkı istendi. Ne için? "Akıllı tahtaların ve bilgisayarların güncellenmesi, tamiri, klimaların tamiri veya yenilenmesi, fotokopi giderleri, A4 kağıdı alımı, gezilerin ve spor müsabakalarının otobüs giderleri, kırtasiye, tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi alımı, kırılan cam, kapı, kapı kolu tamiri, vs.".

Okul aile birliklerimizle ve öğretmenlerimizle konuşuyoruz. Okullara tuvalet kağıdını ve temizlik malzemesini bile okul aile birlikleri, veliler alıyor pek çok yerde. Yiyecek bir sandviç alamayan öğrencilere sandviçlerini öğretmenler alıyor. Kamu okullarında yönetimin mali ayağını yavaş yavaş okul aile birliklerine, velilere, öğretmenlere devretmeye başlamışız farkında olmadan. Bir velilerin ciddi paralar ödedikleri özel okullar var, bir de okul aile birliklerinin, velilerin, öğretmenlerin, okul idarelerinin güçleri oranında ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı "kamu okulları". Gerisi? Geriye bir şey kaldıysa gerisi "hükümet"in...

