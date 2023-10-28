“Okul tamiri için para yok”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, okul tamiri bütçesi konusunda gerekli desteği alamadığını söyleyip, maliyeye yüklendi. Çavuşoğlu “Mermer, sıva düştüğünde Eğitim Bakanlığı’na saldırmayı bırakın. Ülkeye 13 okul kazandırdık” dedi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul tamiri bütçesi konusunda gerekli desteği alamadığının altını çizdi, maliyeye yüklendi. Çavuşoğlu ayrıca “Mermer, sıva düştüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’na saldırmayı bırakın. Ülkeye 13 okul kazandırdık” dedi.

Çavuşoğlu, BRT’de açıklamalarda bulundu.

“Eğitim Bakanlığı’na gelen kişi, yanında matbaayla gelip para basmıyor” diyen Çavuşoğlu, 162 okulu yenilemenin mümkün olmadığını belirtti.

“Mermer, sıva düştüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’na saldırmaya bırakın. Ülkeye 13 okul kazandırdık. 162 okulu yenilememiz mümkün değil. Büyük bir çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, mermer düşmesini küçümsemediğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a da rest çekti ve “Kendi döneminde okullar için ne yaptın açıkla. Biz senden 10 kat fazla iş yapmadıysak senden özür dileyeceğim” dedi.

Çavuşoğlu’nun konuşması şöyle:

“Sayın Tufan Erhürman, Gazimağusa TMK’da mermerin çatlayan düşmesi veya düşürülmesiyle ilgili açıklama yapmış. CTP’nin hükümet olduğu dönemlerde Tufan hoca şu açıklamayı yapabilmesi lazım kendi döneminde kaç metre seramik döşendi, kaç metrekare sıva yapıldı, kaç sınıf, okul yapıldı, kaç metre internet kablosu çekti, kaç tane akıllı tahta getirdi, kaç okul boyadı bunları söyleyebilmesi gerekiyor. Ama söyleme cesaretleri yok sadece topumun unutkanlığına sığınarak bu tip açıklamalar yapıyorlar. Ben söyleyeyim Tufan hocanın hükümetin başı olduğu dönemde 1 tek okul projesi yapıldı inşaatını da biz yaptık. Yani bir metre internet kablosu çekilmedi. 1 adet akıllı tahta okullara kazandırılmadı. Beşli çok cüzi 5-10 metrekare sıva yapıldı. 1 metre kare seramik döşemesi yoktur. Toplamda 2 sınıf yaptıklarını hatırlıyorum. O yüzden bizim 13 okul yaptığımız dönemde 10 binlerce metrekare parke döşediğimiz bir dönemde 10 binlerce metrekare sıva yaptığımız bir dönemde binlerce metrekare seramik ve mermer değiştiğimiz dönemde bunu söyleyebilmek için gerçekten geçmişi hiç hatırlamamak gerekiyor. Belli ki CTP de halka geçmişindeki başarısızlıklarını unutturmaya çalışıyor. Kendileri hükümet oldukları dönemlerde bu çocuklara kitap bile basıp verememiş bir hükümettir.

Tufan Erhürman kendi hükümeti döneminde bu ülkeye ne kattı buradan açıkça davet ediyorum kendisini ne kadar okul yaptı kaç metrekare sıva attı kaç metre seramik döşedi kaç metre internet kablosu çekti hangi okula internet bağladı hepsini açıkladı hepsini açıklasın. Kitapları okullara ne zaman verdi kaç kutu temizlik malzemesi aldı hepsini açıklasın. Eğer biz ondan 10 kat daha fazla yapmamışsak özür dileyeceğim kendisinden.”

