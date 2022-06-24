Oktay ve Üstel’den samimi pozlar

KKTC’de bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.
Saat 18.30’daki ziyarette Oktay’a, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.
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