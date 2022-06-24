Oktay ve Üstel’den samimi pozlar

KKTC’de bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

KKTC’de bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Saat 18.30’daki ziyarette Oktay’a, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

