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Oktay'dan Üstel'e tebrik telefonu

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Üstel'i arayarak tebrik etti

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Oktay'dan Üstel'e tebrik telefonu
 
 
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu alan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak tebrik etti.
Görüşmede, Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun altını çizen Oktay, Türkiye'nin KKTC'nin barış, kardeşlik, refah ve istikrarından yana taraf olduğunu dile getirdi.
Üstel ise en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.
Kendilerini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Oktay, UBP-DP-YDP koalisyonunda kurulan yeni hükümete başarılar diledi.
 
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