Öğretmenlerden Tatar’a protesto

AKM’deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmenler için “Siyasete bulaşmasınlar” dedi. Tatar’a öfkelenen öğretmenler salonu terk etti. Olaya tepki gösteren Tatar “İşte demokrasi anlayışı böyle…Benim konuşmamı bile dinleyemeden salonu terk edecek kadar hoşgörüsüzlük” dedi





24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, saygı duruşu ve koro eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Öğretmen Marşı’nı seslendirdi.

Etkinlikte konuşmaların ardından meslekte 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda o günün öğretmenlerinin Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

Tatar, şöyle devam etti:

“Zor yıllarda benim dedem Hüseyin Zihni Tatar ve babamın annesi Havva Tatar ilk öğretmenlerden… Baf’ta, Larnaka’da, Lefkoşa’da her yıl değiştirdikleri evlerinde, o koşullarda öğretmenlik yapmışlar.”

Kıbrıs Türk halkının mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Tatar, “Zaman zaman kendi içimizdeki tartışmalar bizi üzüyor” dedi.

İşi tartışma noktasına getirmek istemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin laik bir cumhuriyet olduğunu söyledi. Meselenin başka yerlere çekilmemesini isteyen Tatar, “Biz öğretmenlerimize büyük bir saygı duyuyoruz, öğretmenlerimiz bizim için büyük bir değerdir. Onların fedakarlıklarını, özverilerini hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.

Bir konuşmanın içerisinde böyle bir günde kendisine göre fevkalade gereksiz, siyasi mesaj verildiğini dile getiren Tatar, “Siyaseti, siyasetçi yapar. Siyasi partilerimiz vardır ve buradaki demokrasi çoğu ülkede yoktur” dedi.

Siyasetçiye söylenenler ve siyasetçiyle alakalı yapılan değerlendirmelerin büyük bir hoşgörüyle karşılandığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı olarak, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum fakat öğretmenlerin de daha fazla öğrencileri, eğitim sistemimiz ve KKTC’nin geleceği için kendilerinden beklenen hizmetleri vermesinde çok büyük fayda vardır. Siyasete çok fazla bulaşmasınlar. Evet, görüşler ifade edilebilir ama işi zorlayarak, gererek, farklı farklı hiç arzu edilmeyen KKTC’nin ulvi menfaatlerine uygun olmayan hareketlerde bulunmak büyük bir saygısızlıktır.”

Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak o konuşmanın içerisinde gereksizce ifade edilen bazı cümlelere karşın bunu söylememde büyük bir fayda vardır” dedi. Bu sırada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri salonu terk etti.

Bunun üzerine Tatar, “İşte demokrasi anlayışı böyle… Benim konuşmamı bile dinleyemeden salonu terk edecek kadar hoşgörüsüzlük… Ama ben hoşgörülüyüm. Çünkü ben bunları çok dinliyorum… O cümleye karşın benim burada ifade etmem gereken cümleyi de hakkım olarak gördüm” diye konuştu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 11 aylık bakanlık görevi süresince üzerinde emeği olan öğretmenleri hiç unutmadığını vurgulayarak, onların söylediklerinin hâlâ kulaklarında olduğunu kaydetti.

Öğretmenler olmazsa Erenköy’de başlatılan mücadele olmayacağı gibi, bundan sonraki mücadelelerin de olamayacağını ifade eden Amcaoğlu, Erenköy’deki öğretmenlerin mücadelesinin tek amacının Kıbrıs Türk mücadele tarihinin devamı ve çocukların geleceğinin kurulması olduğunu vurguladı.





