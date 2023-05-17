Öğretmenlerde büyük öfke

Öğretmenler, AÖA ve öğretmen haklarının yasa tasarısıyla hedef alındığı gerekçesiyle dün tüm okullarda grev yaptı. Meclis önüne yürüyüp eylem yapan öğretmenler Bakan Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı Hükümetin niyetinin, KTOEÖS ve KTÖS’ü ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “Elçilik tarafından kurulan, elçilikte toplantılar yapan bir sendikayı komiteye davet ettiler” dedi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Atatürk Öğretmen Akademisi ve öğretmen haklarının yasa tasarısıyla hedef alındığı” gerekçesiyle dün tüm okullarda 08.00-12.30 arası grev yaptı.Grev çerçevesinde Meclis önünde eylem yapan öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “istifaya” çağırdı, öğretmenin haklarını sonuna kadar birlik beraberlik içinde savunacaklarını vurguladıMeclis önünde “Öğretmen yoksa gelecek yoktur”, “Kazanılmış hak kimsenin elinden alınamaz”, “AÖA haklarından vazgeçmeyecek” gibi pankartlar taşıyan öğretmenler, “Birlik mücadele dayanışma” sloganı attı.Öğretmen sendikaları yetkilileri, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasası”nın görüşüldüğü Meclis komitesi toplantısına katıldı.Ancak toplantıyı terk eden KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri Meclis önünde açıklama yaptı, Hükümetin niyetinin mevcut öğretmen sendikalarını kapatıp, elçilik tarafından kurulduğu iddia edilen bir sendikayı yetkili kılmak olduğunu açıkladı.KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, komite başkanının kulağına eğilip “Başbakandan gelen talimat, bu yasanın geçmesidir” dediğini söyledi, “Bu sıcakta bekleyen öğretmenin bakanı kim? Siz kimin bakanısınız? Sizi, 4 bin öğretmeni dinlemeyip, Başbakanın talimatını uygulamaya iten anlayış nedir?” diye sordu.Hükümetin niyetinin, KTOEÖS ve KTÖS’ü ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Gökçebel, “Elçilik tarafından kurulan, elçilikte toplantılar yapan bir sendikayı komiteye davet ettiler. Neden? KTÖS ve KTOEÖS’ü ortadan kaldırmak için” dedi.“Yasamız açıktır. Öğretmenler Yasası’nda yetkili sendikalar KTÖS ve KTOEÖS’tir” diyen Gökçebel, “Siz AKP rejimini buraya dayatmaya çalışıyorsunuz. Talimatlarla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Öğretmene saldırma nedeniniz budur. Siz Eğitim Bakanı değilsiniz” ifadelerini kullandı.