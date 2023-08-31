Öğretmenler ve veliler eyleme gidiyor

Veliler ve öğretmenler, ilkokul çocuklarına okutulacak ders kitaplarında dini sembollerin öne çıkarılması, Hindistan ve Filistin gibi geri kalmış ülkelerden aile örnekleri verilmesini bugün Eğitim Bakanlığı önünde protesto edecek

İlkokul 2’nci ve 4’üncü sınıf çocuklara okutulacak ders kitaplarında, kitap yazarlarının onayı olmadan değişikliğe gidilerek dini sembollerin öne çıkarılması, Hindistan ve Filistin gibi geri kalmış ülkelerden aile örnekleri verilmesi, eğitim sektöründe bardağı taşıran son damla oldu, veliler sosyal medyada ayaklanarak Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem kararı aldı.Sosyal medyada “Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi” adı ile 1 gecede binlerce sayıya ulaşan veliler 31 Ağustos Perşembe saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirecek.Gerçekleşecek eylemle ilgili konuşan velilerden Melek Arabacıoğlu “Kitaplarda yapılan değişiklikler bardağı taşıran son damla” olduğunu vurguladı. Bir başka veli Simge Özuçar da olayın toplumsal bir mesela olduğuna dikkat çekti. Diğer bir veli Ayşe Teralı da “Çocuklara başörtüsü mü takacaksınız?” diye sorarken, diğer veli Mine Akad da “Laik eğitimde dini semboller kullanılmaz” şeklinde konuştu.Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önündeki eylemde öğrenci ve velilerin yanında olacağını bildirdi.Açıklamada, “Sendikalarımız toplum mühendisliği hedefiyle eğitim yoluyla kültürel müdahale, din algısı dayatma ve hamlelerine karşı bir kez daha tepkisini, duruşunu, mücadelesini ortaya koyacaktır.” ifadelerine yer verildi.