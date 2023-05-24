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Öğretmen sendikaları grevde

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Öğretmen sendikaları grevde
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) örgütlü olduğu tüm okullarda, Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ise 13 okulda grev yapıyor.
KTOEÖS, bugün örgütlü olduğu tüm okullarda 08.30-11.30 saatleri arasında grev ilan etti. KTOEÖS’ün dün de yapılan grevi nedeniyle orta eğitimde sınavlar iki gündür yapılamıyor.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem dün yaptığı açıklamada, oluşacak kaostan Milli  Eğitim Bakanlığı’nı sorumlu tutarak, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini istemişti.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise bugün 08.00-11.00 saatleri arasında, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için sınıfları kalabalık 13 okulda 3 saatlik uyarı grevi yapacaklarını duyurmuştu.
KTÖS bugün saat 11.00’de Gönyeli İlkokulu önünde “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu  basın açıklaması da yapacak.
KTÖS’ün grevde olduğu 13 okul ise şunlar:
“Lefkoşa bölgesi; Gönyeli İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu.
Girne Bölgesi; 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu.
Gazimağusa bölgesi;  Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu.”
 
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