“Öğretmen atamalarında torpil devreye girecek”

KTOEÖS, okulların 3 müdür ve 25 muavin eksik açılacağını belirtti, ayrıca öğretmen atamalarında listeler hazırlanırken sayı artırma veya azaltma yapılarak, “torpil” mekanizmalarının devreye gireceğini kaydetti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullardaki altyapı sorunlarının yanında, müdür, muavin ve öğretmen sıkıntısı olacağını belirterek, müdür ve müdür muavini nakillerinin bir an önce yapılması için Kamu Hizmetleri Komisyonu’na (KHK) çağrıda bulundu.

Öğretmen sınavları yapılmış olmasına rağmen, öğretmen ihtiyacının ve kaç öğretmen atanacağının henüz belli olmamasını “tam bir kaos” olarak niteleyen sendika, bir kısım öğretmen nakillerinin yapılmasına rağmen müdür ve müdür muavini nakillerinin yapılmamasının adaletsiz ve haksız bir durum yarattığını savundu.

KTOEÖS Yönetim Kurulu, Kamu Hizmetleri Komisyonu’na giderek, nakillere ilişkin yapmış olduğu çalışmayı sundu. Çalışmanın sunulması öncesinde KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, nakillerle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yasaya göre nakil çalışmalarının sendikayla istişare içerisinde yapıldığını ve KHK’ya gönderildiğini ancak KHK’nın kendi çalışmasını yürütüp nakil yapma yetkisi olduğunu anımsattı. Eylem, "Buna rağmen halen müdür ve muavin nakillerinin yapılmamış olması insan haklarına aykırıdır" dedi.

Selma Eylem, “Özellikle uzak yerlerden görev yerine giden öğretmenlerimizin, müdür ve muavinlerimizin bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilebilir değildir. Okullarımız, yaklaşık 3 müdür ve 25 muavin eksik açılacak.” dedi.

Sınavları yapılmasına rağmen öğretmen ihtiyacının bugün hala net olarak kesinleştirilip, bakanlık tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilmediğini ifade eden Eylem, bunun birincil sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olduğunu savundu.

Eğitim Bakanlığının “tam güne geçiyorum” diyerek 41 saatlik çalışma yaptığını, ardından çalışma süresinin 39 ve 35-38 olarak düzenlendiğini öne süren Eylem, bakanlığa “ne yaptığını bilmemezlik” eleştirisinde bulunarak, tam güne geçişin atılan bu adımlarla olmayacağını öne sürdü.

Selma Eylem, “Bir an önce müdür ve muavin nakillerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması ve okullarımıza gönderilmesi gerekmekte. Bir an önce münhallerin açılıp, atamaların yapılması lazım. Kaosu daha da büyütmekten Eğitim Bakanlığı da, Kamu Hizmeti Komisyonu da vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, henüz ihtiyaçların tespit edilmediği şu günlerde listeler hazırlanırken sayı artırma veya azaltma yapılarak, "siyasi torpil, adam kayırma" mekanizmalarının devreye gireceğini öne sürdü. Gökçebel, bu tür yaklaşımların kurumları bitirdiğini söyledi.

Yaptıkları çalışmayı sunarak KHK’ya olması gerekeni hatırlatmaya geldiklerini kaydeden Gökçebel, "Bundan sonraki süreçte, kişiye özgü mü çalışıldığının, sıralamada olmasına rağmen atanan, geçici alınan, hakkı yenilen, atama beklemesine rağmen atanmayan ve TC’den getirilen öğretmenler ortaya çıkacak.. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Gökçebel, kamuoyuna, velilere, özellikle sınava giren kişilere bu sürecin takipçisi olma çağrısında bulundu.