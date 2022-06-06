Öğrencilerin isyanı

Bir grup LAÜ öğrencisi hafta sonu çalışmak için gittikleri bir otelde kendilerine yemek dahi verilmediğini vurguladı ve dönüşleri için servis ayarlanmadığını söyleyerek sahilde sabahlamak zorunda kaldıklarını anlattı



Bir grup Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi haftasonu çalışmak için gittikleri Lords Palace Hotel'de mesailerinin bitmesine rağmen bir saat daha fazla çalıştırıldıklarını, kendilerine yemek dahi verilmediğini belirtti ve dönüşleri için servis ayarlanmadığını söyleyerek sahilde sabahlamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Söz konusu öğrencilerin paylaşımı şöyle:

Biz Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenciyiz. 4 Haziran Cumartesi gecesi Lords Palace Hotel'de Buray konseri için biz otele ekstra personel olmak üzere çağırıldık. İşimizi en layıkıyla yaptık. Misafirlerin çalışmamızdan ötürü teşekkür ve beğenilerini bile aldık. Ancak Lords Palace Hotel bizi sadece konser alanında çalıştırmadı. Gece saat 03.00'da çıkmamız gerekirken, 04.00'e kadar bizi otelin iç kısmındaki işleri de yaptırdı. Gerçekten çok yorulmuştuk. Ve bize yemek dahi verilmedi. Ulaşımımız için servis ayarlanmadı.

Ücretimiz 200 TL idi

Bizim Lefke Avrupa Üniversitesinden Girne Lords Palace Hotel'e gidişimiz 120 TL + dönüşümüz 120 TL olmak üzere 240 TL tutmaktadır. Biz -40 zararına yaptık bu işi. Buna rağmen yemek dahi verilmedi. Fazla mesai yaptırıldı. Dönüşümüz için servis ayarlanmadı. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Ücretimizin de en az 7-10 gün içerisinde muhasebeden alabileceğimiz söylendi. Biz tekrar ücretimizi almaya geldiğimizde 240 TL daha harcayacağız yol için. Toplam 480₺. Böyle bir sistem olamaz. Herşeyden önemlisi de şudur ki.. Biz işten çıktıktan sonra sahilde sabahlamak zorunda kaldık bize servis ayarlanmadığı için. Yazık. Bizler öğrenciyiz. Bizler de birer Anne ve Babanın evlatlarıyız. Lords Palace'ın bizi bu kadar umursamaması çok ayıp. Yönetimde sıkıntı var. Biz sabaha kadar evimize dönmek için sahilde sabahlamak zorunda değiliz.. Hotele personel istemişseler eğer, bizim geri dönüşümüzden, yemeğimizden de sorumlu olmalıdırlar.

