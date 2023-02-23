Öğrencilerden Birkan Uzun Anı Ormanı’na 100 fidan

Güzelyurt Türk Maarif Koleji 9E sınıfı öğrencileri, dün yapılan "Birkan Uzun Anı Ormanı"na fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Kalkanlı'da daha önce yanan ormanlık alana öğrenciler tarafından 100 adet servi fidanı dikimi yapıldı.

Müdür Muavinimiz Hasan Sarpten ile Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun da öğrencilere eşlik etti.

