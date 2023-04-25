“Oğlu olmaktan her zaman gurur duydum”

Kıbrıs Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden Rüstem Tatar, 2’nci ölüm yıl dönümünde anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar “Rüstem Tatar’ın oğlu olduğumdan dolayı her zamana gurur duydum. Babam hem iyi bir maliyeci, hem iyi bir aile babası, hem iyi bir insandı” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türkü’nün ulusal davasının önemli isimlerinden, uzun yıllar bakanlık başta olmak üzere birçok önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, vefatının 2’nci yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanı’ndaki mezarı başında anıldı.Anma töreninde ilk olarak Rüstem Tatar’ın özgeçmişi okundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, babası Rüstem Tatar'ın aralarından ayrılışının ikinci yıl dönümü olduğunu ve zamanın da çok süratli geçtiğini kaydetti.Babasına Allah’tan rahmet dileyen Tatar, “Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.” ifadelerini kullanarak, babasının mücadeleci bir insan olduğunu ve birinciliklerle okullarını bitirerek çok iyi bir tahsil yaptığını söyledi.Babasının 1950’li yıllarda charter accountant olarak görev yaptığını dile getiren Tatar, Kıbrıslı Türkler arasında adada charter accountant olarak görev yapan ilk kişi olduğunu kaydetti.Babasının 1955 yılından itibaren adaya büyük hizmetler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk cemaatine hizmet ettiğini ve daha sonra da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında Londra ve Zürih anlaşmalarına giden yolculukta bir teknik ekonomist ve maliyeci olarak merhum Dr. Fazıl Küçük’ün ve Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanında yer aldığını dolayısıyla Kıbrıs meselesini özünden bilen saygın bir kişi olduğunu belirtti.Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı olarak da görev yapan Rüstem Tatar’ın çok erken yaşta Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam ettiğini dile getiren Ersin Tatar, daha sonra Kıbrıs Türk Yönetimi'nin maliye bakanı ve 1975 yılına kadar da aktif siyasette maliye bakanı olarak halkına hizmet ettiğini kaydetti.Çocukluk yıllarında da hatırladığı gibi Anavatan Türkiye’nin kendi sıkıntılarına rağmen her zaman Kıbrıs Türk halkının zor günüde yanında olduğuna dikkat çeken Tatar, “Aile sohbetleri içeresinde babamdan öğrendiğim şeyler vardı.” dedi.Bu ülkede Kıbrıs Türk halkının varlığının devam edebilmesi için Türkiye’nin garantörlüğünün önemini vurgulayan Tatar, babasının görüşmelerdeki heyetlerde bulunduğu zamanlarda merhum Rauf Denktaş’ın garantörlük meselesinde ortaya koyduğu ilkeler ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun desteğiyle kazanılan ve Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez olan garantörlüğün kendilerini bu günlere kadar getirdiğini kaydetti.Tatar, o dönemi yaşayanları dinleyerek bugünlere geldiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:“Rüstem Tatar’ın oğlu olduğumdan dolayı her zamana gurur duydum. Babam hem iyi bir maliyeci, hem iyi bir aile babası, hem iyi bir insandı. 92 yıllık ömründe büyük hizmetleri vermiştir. Bize çok önemli tavsiyeler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Gerçek bir Kıbrıslı Türk milliyetçisiydi, vatanperverdi. Her zaman Kıbrıs Türk varlığının bu ülkede devam edebilmesi için kendi devletimizin kendi egemenliğimizin Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığıyla barış, huzur ve güvenlik içinde sürdürebileceğimizi bana her vesileyle söyleyen ve vasiyet bırakan bir babanın oğlu olarak kendisine rahmet dilerim.”RÜSTEM TATAR'IN ÖZ GEÇMİŞİRüstem Tatar, 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde dünyaya geldi.İlköğrenimini 1941 yılında tamamlayan Rüstem Tatar, 1947'de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin kolej şubesinden birincilikle mezun oldu.1948'de London Matrucilation sınavının 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde danışman olarak yer alırken, 1960'ta Türk ve Rum halkının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu.Rüstem Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın atamasıyla da 1984-2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı.KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı. Rüstem Tatar, 24 Nisan 2021'de vefat etti.