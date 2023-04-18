“Odacının işini memur yapıyor”

KTAMS ve Kamu-İş, personel sorunu nedeniyle İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün greve gitti. İki sendika, personel eksiklikleri giderilmezse mahkemelerin genelinde grev ve eylemlerin başlayacağını bildirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş), personel sorununun çözümü konusunda hükümetin hiçbir adım atmaması gerekçesiyle İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün uyarı grevine gitti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yetkililere seslenerek, makul bir süre içerisinde personel eksiklikleri giderilmezse mahkemelerin genelinde grev ve eylemlerin başlayacağı uyarısında bulundu.

İki sendika konuyla ilgili Güzelyurt Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Güzelyurt Mahkemelerinde yaşanan personel eksikliğine bağlı sıkıntılara dikkat çekti.

Bu sorunun sadece Güzelyurt Mahkemesi’nin sorunu olmadığını, Lefkoşa, İskele, Gazimağusa ve Girne mahkemelerinde de bu sorunun devam ettiğini ifade eden Bengihan, bu konuda defalarca açıklama yaptıklarını, geçen hafta İskele Kaza Mahkemesi önünde konuyla ilgili süre verdiklerini hatırlattı.

“Bizleri arayıp, çağrı yapıp toplantıya bile davet etmediler” diyen Bengihan, hükümeti “duyarsızlıkla” suçladı.

Güzelyurt mahkemelerinde son 3 yılda 8 çalışanın emekli olduğunu ifade eden Güven Bengihan, özellikle ceza davalarıyla ilgili işlem sayısına bakıldığında 3 yıl önce bine yakın olan işlemin şu an 4 binin üzerine çıktığına dikkat çekti. Buna karşın emekliye ayrılanların yerine gelen personel olmadığını belirten KTAMS Başkanı Bengihan, mahkemelerin aldığı kararları, emirleri yazanın bir kişi olduğunu söyledi.

Güzelyurt ve Lefke bölgesine mahkemelerde tebliğ ve icra görevini yapanın bir kişi olduğunu dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, tebliğ olmadığı için davaların da görülmediğini belirtti. Bu nedenle, “Geç gelen adalet, adalet değildir” dediğini kaydeden Bengihan, “bu ihmalin sorumlusunun hükümet olduğunu” öne sürdü.

Birçok yere sözleşmeli veya başka statülerde istihdam yapıldığını, gerçekten ihtiyaç olan yerlere ise gereken istihdamın yapılmadığını ifade eden Bengihan, “Odacı yok, ambar memuru yok, tebliğ-icra memuru yok, mahkeme memuru yok… Mahkemenin mukayyidi odacılık yapar” diye konuştu.

Odacının yapması gereken işleri memurun, memurun yapması gereken işleri ise mukayyidin yaptığını belirten Bengihan, “Burada 'her işi yaparım' modunda bir çalışma yöntemi var” dedi.

Yetkililere seslenen Bengihan, makul bir süre içerisinde gerekli personel eksiklikleri giderilmezse mahkemelerin genelinde grev ve eylemlerin başlayacağı uyarısında bulundu.

