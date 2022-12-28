Noel kutlaması için denize girdiler

İskele Belediyesi Halk Plajında, Noel kapsamında denize girme etkinliği düzenlendi.
Dünyanın pek çok yerinde her yıl Noel’de yardım maksadıyla düzenlenen denize girme etkinliğinin geliri bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta Kanser Hastalarına Yardım derneğine verildi.
Etkinlikte pasta kesildi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge gönüllüleri de Golifa yaparak ikramda bulundu.
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