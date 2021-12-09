"Nisamızın durumu halen kritik"

Girne’deki evinde geçirdiği kazanın ardından neredeyse 3 haftadır yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın babası İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Nisa’nın sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.
Emre Hacı, Nisa'nın durumunun halen kritik olduğunu bu nedenle bir süre daha yaşanan pandemi nedeniyle de ziyaretçi kabul etmeyeceklerini ifade etti.
Girne’deki evinde geçirdiği kazanın ardından neredeyse 3 haftadır yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın babası İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Nisa’nın sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.