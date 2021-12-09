"Nisamızın durumu halen kritik"

Girne’deki evinde geçirdiği kazanın ardından neredeyse 3 haftadır yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın babası İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Nisa’nın sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.

Emre Hacı, Nisa'nın durumunun halen kritik olduğunu bu nedenle bir süre daha yaşanan pandemi nedeniyle de ziyaretçi kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Hacı’nın açıklaması şöyle:

Canımız kızımız Nisa'mızın geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonrası hastaneye gelerek, telefonla arayarak ve mesaj göndererek acımızı paylaşan, kızımız için dualarını esirgemeyen tüm ailemize, arkadaşlarımıza ve sevenlerimize çok teşekkür ederiz. Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir. Mümkün olduğunca kızımızın yanında olabilmemiz ve bu hassas dönemi dış risklerden uzak geçirebilmemiz için doktorlarımızın tavsiyelerine hassasiyetle uymak durumunda olduğumuzu belirtir, anlayışınız ve bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen dualarınızı esirgemeyiniz.