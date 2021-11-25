Nisa’dan ilk tepki

Girne’deki evinde ağır yaralanan ve duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen 13 yaşındaki Nisa Hacı, beklenen tepkiyi verdi. Nefes alan Nisa, ufak tepkiler vermeye başladı





Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ve tedavisine Güney Lefkoşa’da bulunan Makarios Hastanesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen 13 yaşındaki Nisa Hacı’dan güzel haber var.

Nisa’nın önceki akşam solunum cihazından ayrılarak bağımsız nefes alabildiği ve tepki vermeye başladığı öğrenildi. Doktorlar hayati riskine rağmen yaşam reflekslerinin devam etmesini olumlu olarak yorumlarken Nisa’nın yaşının küçüklüğü de beyin ve vücut fonksiyonlarının kendini yenileme hızına bağlı olarak iyileşme ihtimalini de yükselttiği belirtiliyor.

Kontrol amaçlı solunum cihazından çıkarılan küçük Nisa’nın kendi imkanları ile nefes alabilmesinin ardından tekrar uyutularak solunum cihazına bağlandı.

Nisa Hacı, geçtiğimiz Pazar günü yoga ipi ile oynarken, boynuna salıncak ipin dolanması sonucu nefessiz kalmış ve kalbi durmuştu.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı Müsteşarı olan baba Emre Hacı‘nın fark etmesiyle sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalbi çalıştırılan Nisa önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımına ardından da Güney Kıbrıs'taki Makarios Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



