banner583
Nisa’dan ilk tepki
Nisa’dan ilk tepki
62 0
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
13 0
 
Denkay Başel Parkı açıldı
Denkay Başel Parkı açıldı
42 0
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
111 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
45 0
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
44 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
banner661
banner726

Nisa’dan ilk tepki

banner476

Girne’deki evinde ağır yaralanan ve duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen 13 yaşındaki Nisa Hacı, beklenen tepkiyi verdi. Nefes alan Nisa, ufak tepkiler vermeye başladı

banner714
Nisa’dan ilk tepki
banner721


Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ve tedavisine Güney Lefkoşa’da bulunan Makarios Hastanesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen 13 yaşındaki Nisa Hacı’dan güzel haber var.
Nisa’nın önceki akşam solunum cihazından ayrılarak bağımsız nefes alabildiği ve tepki vermeye başladığı öğrenildi. Doktorlar hayati riskine rağmen yaşam reflekslerinin devam etmesini olumlu olarak yorumlarken Nisa’nın yaşının küçüklüğü de beyin ve vücut fonksiyonlarının kendini yenileme hızına bağlı olarak iyileşme ihtimalini de yükselttiği belirtiliyor.
Kontrol amaçlı solunum cihazından çıkarılan küçük Nisa’nın kendi imkanları ile nefes alabilmesinin ardından tekrar uyutularak solunum cihazına bağlandı.
Nisa Hacı, geçtiğimiz Pazar günü yoga ipi ile oynarken, boynuna salıncak ipin dolanması sonucu nefessiz kalmış ve kalbi durmuştu.
Aynı zamanda İçişleri Bakanı Müsteşarı olan baba Emre Hacı‘nın fark etmesiyle sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalbi çalıştırılan Nisa önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımına ardından da Güney Kıbrıs'taki Makarios Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.