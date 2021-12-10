Nisa'nın durumu hâlâ kritik

Evinde geçirdiği bir kaza sonrası ağır yaralanan ve 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nisa Hacı’nın babası kızının durumuyla ilgili bilgi paylaştı “Durumu hâlâ kritik” dedi



Girne‘deki evinde yaşadığı kaza sonrası yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın sağlık durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

Girne’deki evinde yoga ipinin boynuna dolanmasıyla ağır yaralanan ve Güney’deki Makarios Hastanesi’nde yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın sağlık durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

Emre Hacı “Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir” ifadelerini kullandı.

İşte Emre Hacı’nın sosyal medya paylaşımı:

“Canımız kızımız Nisa'mızın geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonrası hastaneye gelerek, telefonla arayarak ve mesaj göndererek acımızı paylaşan, kızımız için dualarını esirgemeyen tüm ailemize, arkadaşlarımıza ve sevenlerimize çok teşekkür ederiz. Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir. Mümkün olduğunca kızımızın yanında olabilmemiz ve bu hassas dönemi dış risklerden uzak geçirebilmemiz için doktorlarımızın tavsiyelerine hassasiyetle uymak durumunda olduğumuzu belirtir, anlayışınız ve bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen dualarınızı esirgemeyiniz.”

GÜNEYDE TEDAVİ EDİLİYOR

Bir süre önce, Girne‘deki 13 yaşındaki Nisa Hacı, evinde salıncakta sallandığı sırada, salıncak ipinin boynuna dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı baba Emre Hacı’nın da kızı olan Nisa, geçirdiği kaza sonrası önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine daha sonra da Makarios Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Nisa Hacı’nın tedavisi güneyde sürüyor.

