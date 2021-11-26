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Nisa için tedirgin bekleyiş

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Nisa’ya verilen ilaçlar azaltılmaya başlandı, tamamen kesilmesinden 48 saat sonrasında bazı tepkiler vermesi bekleniyor

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Nisa için tedirgin bekleyiş
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Girne’deki evinde yoga ipinin boynuna dolanmasıyla yaralanan ve tedavi için Kıbrıs’ın güneyine götürülen 13 yaşındaki Nisa Hacı için tedirgin bekleyiş sürüyor.
Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre; Nisa’ya verilen ilaçlar azaltılmaya başlandı, tamamen kesilmesinden 48 saat sonrasında bazı tepkiler vermesi bekleniyor.
Önceki Salı günü Nisa’nın nefes alış verişinin tespit edildiğini fakat bunun yeterli bir tepki olmadığını kaydeden aile yakınları, “Doktorlar ilaçları kestikten sonra, ilaçların etkisi geçince daha anlamlı tepkiler bekliyor. Bunun için tedirgin bekleyişimiz sürüyor, hep bir umutla bekliyoruz, dua ediyoruz.” dedi.
Anne ve babasının hastanede kaldığı, gün içinde ara ara Nisa’nın yanına girdiği de öğrenildi.
Kuzeninin de önceki gün Nisa’nın yanına girdiğini anlatan aile yakınları, bu duruma da hafif tepki gösterdiğini ifade etti.
 
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