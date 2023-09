Nethouse’dan öğrenci kampanyası

Nethouse, öğrencilere yönelik yeni kurulumlara özel kampanya başlattı

Ada'nın yerli ve lider internet firması Nethouse, öğrencilere yönelik yeni kurulumlara özel kampanya başlattı.

Aylık 171 TL’den başlayan fiyatlarla 16-27 yaş aralığındaki tüm öğrencilere uygun fiyatlı 9 aylık öğrenci paketlerinde Nethouse 5Ghz+ wifi hızı sunan Nethouse, geceleri 5 kat daha hızlı olacak.

KKTC'nin en geniş kablosuz ağına ve 5Ghz+ sinyal kalitesine sahip olan Nethouse, ödeme konusunda da öğrenciye kolaylık sağlayıp kredi kartına vade farksız ve blokesiz 3 taksit ile ödeme seçeneği sunuyor.

Müşteri bağlılıgı ve sadakatine önem veren ve hizmet kalitesinden emin olan Nethouse, rakiplerinin aksine müşteriyi zorunlu tutma adına taahhüt imzalatmıyor ve taahhüt kaynaklı çıkabilecek cayma bedeli yansıtmıyor.

HER 1 ARKADAŞ İÇİN +1 AY HEDİYE

“Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdiği arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye internet veriyor.

Bu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağı için dileyen kullanıcı her ay 1 arkadaşını götürürse 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacak.

Ülkesini seven, ülkesi için yatırımlar yapan ve en son teknolojiyi vatandaşlarına sunmak için çalışan NETHOUSE kampanyalarından faydalanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0392 4440555 numaralı telefonu arayarak çağrı merkezleri ile iletişim kurabilir.