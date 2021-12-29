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“Nerede kalmıştık?”

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Koronavirüse yakalanan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, iyileştiğini açıkladı, bilekliklerini çıkarıp zafer işareti yaptı ve “Evet, nerede kalmıştık?” paylaşımı yaptı

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“Nerede kalmıştık?”
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Corona virüse yakalanan Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından iyileştiğini duyuran bir paylaşım yaptı.
Bilekliğini çıkardığı bir fotoğraf paylaşan Manavoğlu, “Eveeeet ,,,,, Nerede kalmıştık?” dedi.
“İhtiyacımız olan algı yönetimi değil, kriz yönetimidir”
Seçim çalışmalarına hızlı başlayan Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınları kurtaracak iradenin halkta olduğuna dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
“Sayfalarca manifestolar, gerçekçi olmayan öneriler, yıllardır çözülemeyen sorunlar nedeniyle toplumun umutları, gelecek kuşakları heba edildi” diyen Manavoğlu, “Kaybettiklerimizi geri alacak, yeni kazanımlarla yarınlarımızı kurtaracak irade halkımızdadır. Bugün, dünden aldığımız derslerle, gerçekçi, acil tedbirler, yeni yaratıcı politikalarla yarınlarımızı güvence altına almalıyız. Kısır döngülerle kilitlenen, çaresiz kalan bir memleket,  istikrarsızlığın istikrara dönüştüğü bir hükümet çare değildir. Yarınlara güvenle bakmak için çok hayati bir sınav aşamasındayız. Ülkenin refahı, halkımızın mutluluğu için algı yönetimlerine değil, kriz yönetimine ihtiyaç vardır”
 
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