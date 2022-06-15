Nefes kesen ve güven veren tatbikat

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın başarıyla icra edilen kara safhası nefesleri kesti. Türkiye ile KKTC arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurlarımız bir kez daha güven tazeledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC'de yapılan arama- kurtarma tatbikatının, bu yıl 18’incisi düzenlendi.Tatbikatın kara safhası dün Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde icra edildi.TC ile KKTC arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve 3 senaryo kapsamında icra edilecek tatbikatın, deniz safhası ise bugün Gazimağusa açıklarında yapılacak.Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, askeri erkan, yabancı gözlemciler, ülkeden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubu izledi.Senaryoya göre, İzmir- Kıbrıs güzergahında uçuş yapan hava yolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başlarken, Girne semalarında 'tehlike' sinyali verdi ve düştü.Bunun üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek, bölgeye arama- kurtarma helikopteri, ambulans helikopter, arama- kurtarma birlikleri ve ambulans ile itfaiye aracı gönderildi, Türkiye'den de destek istendi.Arama kurtarma uçak ve helikopterlerinin kaza yapan uçağı arayıp, bulmasından sonra Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli uçak keşfi yaptı ve ağır yaralı 2 kazazedeye ilk müdahalenin ardından helikopterler ile tahliyeleri sağlandı.Bölgeye gelen itfaiye unsurlarınca uçaktaki yangına müdahale edildi, söndürme ve soğutma işlemleri yapıldı. Uçak içerisinde ve kaza bölgesindeki kurtarma ve tahliye faaliyetleri devam ederek, ilk müdahalelerin ardından yolcular ambulansla hastaneye tahliye edildi.İHA tarafından uçağın kuzeybatısında uçurumun kenarında bir yaralı tespit edilerek, Sivil Savunma ekibi tarafından ambulansla tahliyesi gerçekleştirildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.Tatbikat sırasında görüntü aktarma cihazı kullanılarak, görüntüler ekrandan gösterildi. Tatbikatın ardından tatbikata katılan araçların nizam geçişi yapıldı.