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Necati Taşkın İlkokulu'nda domuz sürprizi

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Necati Taşkın İlkokulu'nda domuz sürprizi
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Lefkoşa'da Necati Taşkın İlkokulu'nda dün öğle saatlerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Okul bahçesinde bir domuzun görüldüğü bildirildi. Domuzun okula nasıl girdiği henüz belirlenemedi.
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