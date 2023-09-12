Necati Taşkın İlkokulu'nda domuz sürprizi

Lefkoşa'da Necati Taşkın İlkokulu'nda dün öğle saatlerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Okul bahçesinde bir domuzun görüldüğü bildirildi. Domuzun okula nasıl girdiği henüz belirlenemedi.
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