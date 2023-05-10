Necat British Koleji öğrencilerinden, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 91 Bin TL’lik bağış

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, kermeste, Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinin satışı da yapıldı.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, Necat British Kolej yetkililerine bu anlamlı bağışları ve duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, vakıf plaketlerini sundu.
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