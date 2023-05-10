Necat British Koleji öğrencilerinden, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 91 Bin TL’lik bağış

Necat British Koleji öğrencileri, öğretmenleri önderliğinde Girne ve Lefkoşa kampüslerinde yaptığı kermeslerden elde ettikleri 91 Bin TL’yi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, kermeste, Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinin satışı da yapıldı.



Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, Necat British Kolej yetkililerine bu anlamlı bağışları ve duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, vakıf plaketlerini sundu.

