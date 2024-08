Near East Technology ile Ada Yazılım arasında Sigortacılık sektörüne Özel İş Birliği

Sigortacılık alanında yeni teknolojiye ayak uydurmak ve bu sektörü de daha ileriye taşımak adına Near East Technology ile Ada Yazılım arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Bu iş birliği kapsamında sigortacılık sektörüne fayda sağlamak ve yazılım çözümleri sunmak adına 16.07.2024 tarihinde Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de KKTC Sigortalar Birliği’ne bağlı sigorta şirketleri için bir etkinlik düzenlendi.

Ada Yazılım Türkiye’de 1995 yılında resmi olarak kurulan sigorta şirketlerine yönelik sigortacılık ana yazılımı geliştiriciliği yapmaktadır. Sigortacılık sektöründe kurum, şirket, broker ve acentelere yazılım hizmeti veren şirket, 2006 yılından itibaren web tabanlı yapıya geçerek kolay ve pratik çözümler sunmaya devam etti. Ada Yazılım bugün bir tanesi Kıbrıs olmak üzere 10 sigorta şirketine core yazılım hizmeti vermektedir. Bunun yanında yaklaşık 600 acente ve 50 broker Ada Yazılım sistemlerini kullanmaktadır. Ada Yazılım hem sigorta şirketlerine hem de sigorta aracı kurumlarına yazdığı yazılımları geliştirirken son teknolojiye ayak uydurmakta ve yazılımlarını web tabanlı yazmaktadır.

Şirket Destek ve Operasyon Müdürü Lara Gücük, 29 yıldır gelişimi devam eden Ada Yazılım şirket çekirdek sistemin temel özelliklerini Kıbrıs’taki sigorta şirketlerine görsellerle birlikte sundu. Ada Yazılım; temel sisteminin web servis tabanlı mimarisi, esnek yazılım çözümleri, Kıbrıs mevzuatlarına tam entegre olması, sınır kapısı poliçelerinin kesilebiliyor olması, müşteri cari hesap takibinin yapılabilmesi, hasar onay takip ekranlarının kullanım kolaylığı ve daha birçok özelliğini etkinlikte katılımcılarla paylaştı.

Ada Yazılım, yazılımlarının yanı sıra şirket içi politikalarından da bahsetti. Sadece bugün Ada Yazılım’da çalışanların toplam sektördeki deneyimi 265 yıla tekabül ettiği için Ada Yazılım hem sigortacılıkta hem de yazılım alanındaki deneyiminin altını bir kez daha çizmiş oldu. 29 yıldır sadece sigorta yazılımı yazan Ada Yazılım hiyerarşik olmayan bir organizasyon yönetilmektedir. Her zaman yardımlaşma ve çözüme ulaşma üzerine bir kültür oluşturan Ada Yazılım, hizmet verirken müşterilerine de aynı şekilde yaklaşmaktadır. Çevik yazılım geliştirme yöntemleri sayesinde müşterilerinden gelen talepleri değerlendirerek sisteme en uygun şekilde entegre edebilmektedir.

Katılımcıların sorularını cevaplayan Ada Yazılım Genel Müdür’ü Ali Uluğ, geçiş süreçlerini, sistemin esnek yapısını, sınır kapısı poliçelerini, geçiş süreçlerini detaylandırdı. Ayrıca, etkinlikte ufuk açıcı sorulara da yanıt vererek, sigorta ile başlayan etkinlikte yapay zekâ üzerine konuşma fırsatı buldular.

Ada Yazılım entegrasyon süreçleri konusundaki deneyimini de etkinlikte katılımcılarla paylaştı. Ada Yazılım sistemi, mevcutta Kıbrıs’taki tüm mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmakta ve Kıbrıs’taki bir sigorta şirketi aktif olarak Ada Yazılım üzerinden üretim yapabilmektedir. Türkiye’de büyük hacimli sigorta şirketlerine yazılım hizmeti veren Ada Yazılım, Kıbrıs’taki bir sigorta şirketinin geçiş aşamasında tüm mevzuatlara uygun bir şekilde geçiş yapıp üretime geçebileceğini aktardı.

Etkinlikte, Ada Insurance Core sigortacılık uygulamasının özelliklerine ve sektörde aktif bulunan şirketlere katacağı faydalardan bahsedilirken bu kapsam yanında Near East Technology’nin web ve mobil uygulama geliştirme desteği, bu uygulamaya destek verecek operasyon yapısı, sağlayabileceği altyapı & güvenlik desteği ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verildi.

Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni, Near East Technology'nin özgeçmişi, sunduğu hizmetler ve sürdürdüğü politikalar hakkında bilgi verirken, dijital dönüşüm kapsamında tüm sektörlerde yapılması gereken işler ve projeler olduğunu belirtti. Bu projelerin doğru yönlendirme ve doğru teknolojik yatırımlarla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Avni, Near East Technology'nin uzman ve deneyimli kadrosu ile güçlü altyapısı sayesinde bu süreçte destek olabileceğinin altını çizdi.

Near East Technology'nin yazılım alanında sağladığı hizmetler ve çözümlerden bahseden Near East Technology Yazılım Geliştirme Grup Müdürü Raif Usal, her sektöre uygun yazılım çözümleri bulunduğunu belirtti. Usal, gerek proje danışmanlığı gerekse yazılım geliştirme alanlarında her türlü desteği ve hizmeti verebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgularken, sigortacılık sektöründe de Ada Yazılım ile başlayan bu güzel iş birliği çerçevesinde sektörün daha ileri taşınmasına katkı sağlayacak işler yapılabileceğinden bahsetti.



Near East Technology Donanım ve Sistem Grup Müdürü İbrahim Babaliki, her uygulamanın sürekliliği ve güvenilirliği için altyapının önemine dikkat çekti. Babaliki, Near East Technology Veri Merkezi’nin adadaki en büyük ve en kapsamlı hizmet veren veri merkezi olduğunu belirterek, altyapı ve güvenlik seviyesinin en üst düzeyde olduğunu vurguladı. Bu merkezin, her türlü müşteri profiline uygun hizmet sunduğunu ve kurumların yüksek teknolojik yatırımlar yapmadan ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. Özellikle sigorta şirketlerine sistem bakımı, yedeklilik ve güvenlik konularında daha hızlı, performanslı ve kaliteli hizmet verebileceklerinin altını çizdi.

Toplantının devamında bu iş birliğinin özellikle sigortacılık sektörüne katacağı faydalardan ve avantajlardan bahsedilirken katılımcılar tarafından dile getirilen sektördeki sorunların ve ihtiyaçların Kuzey Kıbrıs Sigorta Bilgi Merkezi ile oluşacak iş birliği kapsamında daha hızlı ve daha kolay çözülebileceği bir kez daha vurgulandı.