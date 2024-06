Near East Bank’tan yaz kredisi müjdesi

Near East Bank, müşterilerinin nakit İhtiyaçlarını karşılamak için büyük bir fırsat sunarak yaz kredisi müjdesini verdi



Ülkemizin öncü bankalarından Near East Bank, müşterilerinin çeşitli yelpazelerde ihtiyaçlarını hızlı ve kolayca karşılayabilmesi ve ihtiyaç duyulan nakit gereksinimindeki yüklerini hafifletme imkanı sunuyor.

Düşük faiz oranlarıyla dikkat çeken yaz kredisi kampanyası aylık %4,42’den başlayan faiz oranı ve 72 aya kadar vade imkanı ile düşük faiz ve uzun vade ile taksit kolaylığı sağlayarak müşterilere ekonomik rahatlama sağlıyor.

Near East Bank’ın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılan başvuralar, hızlı değerlendirme süreciyle sonuçlanarak acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, yaz kredisi kampanyasını başlatarak her geçen gün artan ihtiyaçlara finansal destek sağladıklarını belirtti.

Samancıoğlu, “ne güzel şeymiş düşünülmek” sloganıyla yola devam eden Near East Bank’ın müşterilerinin her daim özel olduklarını hissettirmek amaçlı kredi kullanan müşterileri arasında noter huzurunda yapılan çekiliş ile Kebab House, Dorana Hotel ve Mimoza Hotel’den çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi.