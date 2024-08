Near East Bank Dinamik Üst Yönetimde Kararlı

Near East Bank, üst yönetim kadrosunda gerçekleştirdiği yeni atamaları duyurdu. Organizasyonunu sürekli güçlendiren Near East Bank, yetkin yönetim yapısını genişletme hedefleri içerisinde, Ağustos 2024 de Üst Düzey Yönetim kadrosuna Cemil Malek, Halil Yorgancıoğlu ve Mustafa Akpolat’ı da Genel Müdür Yardımcılıklarına atayarak Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunu altıya yükseltti. Bankanın yöneticilerini kendi içinden belirlemedeki başarısına değinen Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap; “Kendi ekolümüz, değerlerimiz ve kurum kültürümüzle büyümek, stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Bankamızı geleceğe taşıyacak liderlerimizi organizasyonumuz içerisinden liyakat esasları ile belirlemeye özen gösteriyoruz. Stratejimizin doğruluğunu ve faydasını tescillemesi açısından yaptığımız analizlerden edindiğimiz olumlu sonuçlar bunun doğru bir insan kaynakları politikası olduğunu bizlere gösteriyor, çalışanlarımızın aidiyet duygusu bizler için vazgeçilmez bir kurumsal kültürdür” dedi.