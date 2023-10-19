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“Ne harika bir duygu”

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Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren bir kişiye ilk yardım müdahalesi yaparak hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, “Hayatımın en büyük sınavlarından birini yaşadım. Ne harika bir duygu” ifadelerini kullandı

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“Ne harika bir duygu”
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Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, önceki gün Güney Lefkoşa’daki Engomi Mall’da adlı AVM’de kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir şahsa hızlıca müdahale ederek hayatını kurtardı.
Şaziye Azimkar, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Şaziye Azimkar, hayatının en büyük sınavlarından birini yaşadığını belirterek, “Dün, (önceki gün) bir insanı aldığım ilk yardım eğitimi ile hayata getirmeye yardım ettim” dedi.
Harika bir duygu yaşadığını kaydeden Azimkar, “Bir kez daha ilk yardımın hayat kurtardığını kendi tecrübemle gördüm” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, devlet televizyonunda yayınlanan sabah programına katılarak konuşan Rum Ambulans Servisi Direktörü Riana Constantinou, Salı günü Engomi Mall’da meydana gelen olayı doğruladı.
Constantinou, “Doğru zamanda doğru yerde bulunan ve kamuya açık defibrilatörün nasıl çalıştırılacağına dair hayati bilgiye sahip olan 30 yaşlarındaki hayat kurtarıcı kadın, Kıbrıslı Türk’tü” diye konuştu.
Kalp masajı eğitimi alan kadının sakinliğini koruyarak acil servise gelir gelmez kendine gelen adama üç şok uyguladığı kaydedilen haberde, Constantinou’nun kadının kimliğini açıklamadığı ancak ambulans personelinin kadının yaptığının takdire şayan olduğunu düşünmesi üzerine olayı kendisine bildirdiğini anlattığı yer aldı.
Constantinou’nun, hayat kurtarıcı kadını bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Bugün elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi; onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandığı da belirtildi.


 
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