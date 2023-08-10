Narenciye dalında kaldı

Gerekli tedbirler alınmadığı için narenciyenin dalında kaldığının da altını çizen Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, mevsimlik işçilerin kaçtığını, sezonun bittiğini ve ürünün ne yazık dalında kaldığını söyledi

Üretimden kopmayan köylerden biri olan Güzelyurt’a bağlı Güneşköy’ün halkı kendi yağında kavrulmaya çalışıyor.

Tarım ve hayvancılığın hala devam ettiği Güneşköy, girdi maliyetlerinden, denetimsizliğe, çemberlerde yetersiz ışıklandırmadan, su kalitesinde yaşanan sorunlara bir çok konuda şikayetçi.

Köyün sorunlarını aktaran Güneşköy muhtarı Akay Darbaz, “Tüm imkansızlıklara rağmen hayvancılık ve tarım işini devam ettiriyoruz” dedi. Köyde yaklaşık 700’e yakın kişinin yaşadığını ifade eden muhtar Darbaz, köyün bir diğer sorunun da Güzelyurt Belediyesi’nin yaklaşık üç yıldır köye hizmet vermemesi olduğunu ve kendi imkanları ile köyde temizlik yaptıklarını kaydetti. Narenciyenin kalbinin attığı yerlerden biri olan Güneşköy’ün su projesine dahil edilmediğini kaydeden muhtar, “Güneşköy su projesinin hiçbir etabına dahil edilmedi. Herkes kendi imkânı ile tarlasını suluyor” dedi.

Mevsimine göre yetiştirilen sebze ve meyveden elde ettikleri karın çok düşük olduğuna değinen üreticiler, girdi maliyetlerinin Euro’ya endeksli olduğunu ve her gün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. Üreticiden 12 TL’ye alınan salatalığın marketlerde 30 ile 40 TL arasında satıldığı ifade edilirken, ‘Hal Yasası’ geçmesine rağmen denetim eksikliğinin yaşandığını vurgulayan Darbaz, “Market ve yeküncüler sıkı bir denetime tabi tutulmalı. Bizim bölge için hal yapılmalı yoksa üretici daha da çıkmaza sürüklenecek” ifadelerini kullandı. Üreticinin ileri tarihli çeklerle de sorun yaşadığını belirten Darbaz, verilen malın ödemesinin 1 ay sonra ileri tarihli çeklere yazıldığını kaydetti.

Gerekli tedbirler alınmadığı için narenciyenin dalında kaldığının da altını çizen Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, mevsimlik işçilerin kaçtığını, sezonun bittiğini ve ürünün ne yazık dalında kaldığını söyledi. Güneşköy’de 15 bine yakın zeytin ağacı olduğunu ve su sıkıntısının yaşanmasına rağmen Ekim ayında zeytin hasadına geçileceğini ifade eden Darbaz, “Ülkedeki nüfus oranına göre en büyük hayvancılık faaliyeti bu köyde yapılmakta. Hayvan üreticisinin en büyük sorunu elektrik ve mazot fiyatlarını artık karşılanmayacak durumda olmaları” dedi.

Trafik akışının hemen hemen hiç durmadığı çemberlerden birinin de Güneşköy girişinde olduğunu kaydeden köy muhtarı Akay Darbaz, 50’ye yakın kazanın meydana geldiği çemberlerin hala ışıksız olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanlığı’na seslenen Darbaz, ağıllar ve tarlalarına gidebilmek için yıllardır yollarına asfalt dökülmesini beklediklerini de dile getirdi.

