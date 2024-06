Naimoğulları: “Her zaman diyalogdan yanayız”

Hayvan üreticileri, “İsias Otel” davası nedeniyle eyleme üç gün ara verdi... “14 Haziran Cuma günü yeni yol haritasını belirleyeceğiz” "Bazı konularda uzlaşıya varıldı"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Adıyaman’da görüşülecek İsias Otel davası nedeniyle eyleme üç gün ara verdiklerini belirtti.Naimoğulları, 14 Haziran Cuma günü yeni yol haritasını belirleyeceklerini ve bir eylem yapılmasını hedeflediklerini söyledi.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, bugün saat 12.00’de birlik binasında toplantı gerçekleştirdi.Birlik Başkanı Naimoğulları, yaklaşık bir saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.- “İsias Otel davası bizim için çok önemli bir konudur”Naimoğulları, “Türkiye’de ‘İsias Otel’ davası görüşülecek. Siyasiler, oraya gidecek. Muhataplarımız perşembe günü dönecek. İsias Otel davası bizim için çok önemli bir konudur. Bu konuya çok önem veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.Eylemlerine ‘İsias Otel’ davasının ardından devam edeceklerini ve yol haritasını belirleyeceklerini ifade eden Naimoğulları, bu süreçte bir çözüm bulunmasını temenni etti.Çözüm bulunamayan konuların çözülebileceğini umduklarını ifade eden Naimoğulları, gelinen süreci değerlendirdi.Başbakanlık’ta geçen cuma toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Naimoğulları, bazı konularda uzlaşıya varıldığını dile getirdi.Hayvancılar Birliği’nin mutlak görüşü alınmadan ve onayı olmadan et ithalinin olmayacağının kendilerine ifade edildiğini belirten Naimoğulları, “42 ton etin sadece 21 tonu geldi, tahlilleri yapıldı ve ardından dağıtımı yapılacak. Geri kalan için, 21 ton etin, Bayram’dan sonraki süreçte perdeypey dağıtımı yapılması konusunda da hemfikir olundu. Bu konuda protokol hazırdır ancak biz bütünlüklü olarak sorunları ortaya koyduk.” dedi.- “Sorunların bir kısmı çözüldü ama…”Naimoğulları, gelinen noktada sorunların bir kısmının çözüldüğünü ancak ortaya koydukları tepkiden dolayı protokolün imzalanmadığını belirtti.Adıyaman’da görüşülecek İsias Otel davası nedeniyle eyleme üç gün ara verdiklerini belirten Naimoğulları, cuma günü bir eylem yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.“Birileri bazı konularda ‘kibir’ ve ‘onur’ yaptı.” diye konuşan Naimoğulları, süreç içerisinde ciddi kavgalar verdiklerini ifade etti.Eylemde tüm araçlara ceza kesildiğini belirten Naimoğulları, “Cezaları bugün ödeyeceğiz. Hayvancılar olarak duruşumuzu değiştirmedik. Her zaman diyalogdan yanayız ve diyaloğu kurmak için uğraş vereceğiz.” dedi.“Biz, her şeyi geride bırakıyoruz.” diye konuşan Naimoğulları, birliğe hiçbir zaman siyaset sokmadıklarını da sözlerine ekledi.