“Müzakerelerin başlaması Türk tarafına bağlı”

Rum lider Hristodulidis, Guterres’le görüşmesinde, müzakerelerin yeniden başlamasının yalnızca Türk tarafına bağlı olduğu hususunda net olduğunu ileri sürdü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamalar dünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Düşük Beklentilerle Ekim’de Üçlü Görüşme” başlıklı haberinde, Tatar-Guterres görüşmesinin Ekim ayında üçlü bir görüşme yapılmasına dair perspektifleri açık bıraktığını, bununla birlikte Cumhurbaşkanı Tatar’ın taleplerinin bir sonraki günle ilgili yüksek beklentiler meydana getirmediğini öne sürdü.

“Şartlı Üçlü Görüşme” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya geniş yer ayıran gazete, Tatar’ın New York’ta bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için çizdiği çizgiler çerçevesinde hareket ettiğini iddia etti.

Tatar’ın son günlerde kamuoyunda yaptığı açıklamalardan biraz farklılaşmış bir şekilde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme ihtimalini açıkta bıraktığını ancak sürecin devamına ilişkin her türlü perspektife kapıyı kapatan şartlar ortaya koyduğu öne sürüldü.

Gazete “Türkiye ve Yunanistan’la 4+1 Formatındaki Görüşme İçin Nabız Yokluyor- İyi Komşu Devletler Mantığında Konuları Ele Almak İçin Akşam Yemeği İstiyor” başlıklı haberinde ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesi sonrasında Kıbrıs Gazetesi'ne yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete “Türk Tarafına Meydan Okuyor” başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’tan ayrılışından önce Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Rum kesiminin Guterres-Tatar görüşmesinin sonucuyla ilgili olarak BM’den resmi bir bilgilendirme beklediğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın üçlü görüşme formatında bir akşam yemeğini kabul ettiği bilgisinden söz edildiğini ve bunun Ekim ayı içinde ayarlanacak gibi göründüğünü belirtti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın taleplerini göz önünde bulundurarak, konuyu nasıl ele alacağının ise, BM Genel Sekreterine kalmış bir şey olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis ise KİPE’ye açıklamasında BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinde, müzakerelerin yeniden başlamasının yalnızca Türk tarafına bağlı olduğu hususunda net olduğunu ileri sürdü.

Hristodulidis, gerek BM Genel Sekreteri, gerek de temsilcileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geldiği BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimî üyesinin Rum tarafıyla tam olarak aynı yaklaşıma sahip olduğunu savundu. Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi kararları tarafından belirlenen çerçeve haricinde müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözülmesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin üzerinde uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlamasına ilişkin taahhüdü ve çabasından memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Rum lider, bu taahhüdün yalnızca açıklamalarıyla değil, somut eylemleriyle ortaya çıkan kendi net siyasi iradelerinden kaynaklandığını da ileri sürdü.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteriyle olan görüşmelerinde müzakerelerin yeniden başlamasının yalnızca Türk tarafına bağlı olduğunun açık olduğu iddiasını da yineledi.

Rum tarafının kendisiyle yapılan her istişareye olumlu yanıt vermesinin bu çerçevede olduğunu da öne süren Hristodulidis, ayrıca Rum tarafının böyle bir görüşme yapılması için kendilerine önerilen tüm olası tarihlere olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

Müzakereler yoluyla hedeflerinin ne olduğunu çok iyi bildiklerini ve ne istediklerini bildiklerini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorunun yalnızca argümanlarına değil, üzerinde uzlaşılmış çerçeve temelinde çözülmesi yoluyla tüm paydaşlar için ortaya çıkabilecek faydalara da tam güvenleri olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin Ekim ayı içerisinde olası bir görüşme yapılmasıyla ilgili çağrısına Türk tarafının yanıtının ne olduğu konusunda BM aracılığıyla bilgilendirilmeyi beklediklerini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Sorunu: Tüm Paydaşlar Ekim Ayı İçinde Olası Bir Görüşme Konusunda Dinlemede- Tatar ,Müzakereyle İlgili Esas Unsurları İçermeyeceğini Söyleyerek Görüşmenin Seviyesini Düşürmekte Hızlı Davrandı” başlıklı haberinde, tüm paydaşların Ekim ayı içinde Kıbrıs sorunuyla ilgili olası bir görüşme konusunda BM Genel Sekreterinin üstlendiği inisiyatif konusunda dinlemede olduklarını yazdı. Haberde, buna rağmen iki liderin bir kez daha konuya farklı yerlerden baktıkları ifade edildi.