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“Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” Girne’de yapıldı

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“Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” Girne’de yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri’nin 4’üncüsü Girne’de yapıldı.
 
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Milenyum Senato Salonu’nda Girne bölgesindeki ebeveynlerin ve bölge halkının katıldığı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” katılımcılara ücretsiz dağıtıldı. Beyarmudu’nda başlayan Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri sırasıyla Mağusa ve Güzelyurt ve Girne’de yer almış oldu.
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabını hazırlayan ve söyleşide yer alan Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin’e teşekkür etti.
 
Tatar, üç akademisyenin katkılarıyla yıllarca kullanılacak bir kitabın ortaya çıktığına dikkat çekerek, kitap ve söyleşinin öğretmenlere, ebeveyn, büyük anne ve büyük babalara kısaca çocuğa dokunan, yakın olan herkese büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
 
Sibel Tatar, ücretsiz dağıtılan kitabın söyleşisine, ileride çocuğu olacakları, çocuk ve torun sahiplerini davet etti.
 
Tatar, en değerlilerden bir tanesi olan ve üzerinde çalışmakta oldukları "Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı”nın da çok yakın bir zamanda basılacağı bilgisini paylaştı.
 
1 Haziran Dünya Çocuk Günü öncesinde güzel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildiğine işaret eden Tatar, projenin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan projelerin içinde en değerlilerden bir tanesi olduğunu sözlerine ekledi.
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