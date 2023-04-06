Mutfak alev alev yanıyor

İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon “aylık” bazda en son Şubat 2021’de %0.02 oranında düştü.
KKTC İstatistik Kurumu’nun verileri, ülkede enflasyonun tam 25 aydır hız kesmeden arttığını gösteriyor.
Kurum Şubat 2021’de aylık enflasyonun %0.02 oranında düştüğünü paylaşırken, Mart 2021-Mart 2023 arasındaki dönemde ise enflasyon her ay artış gösterdi. Söz konusu dönemde tüketici fiyat endeksinde yer alan maddelerin bazılarının üçe hatta dörde katlandığı görülürken, en düşük artış oranı bile %200’ün üzerinde kaldı. 2015=100 ana grup endekslerine göre yapılan hesaplamaya göre ise 25 aylık sürede enflasyon %206 oranında yükseldi.
MUTFAKLARDA YANGIN VAR
Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre, Mart 2021-Mart 2023 arasındaki dönemde temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı %260 oranında; makarnanın fiyatı %268 oranında; dana etinin fiyatı %246 oranında; kuzu etinin fiyatı %203 oranında; sütün fiyatı %263 oranında; yoğurtun fiyatı %219 oranında ve yumurtanın (tane) fiyatı da %317 oranında artış gösterdi. Temel gıdaların sadece bir tanesinde ortaya çıkan bu tablo mutfaklarda yangın olduğunu gösteriyor.
YILLIK ENFLASYON %67
Öte yandan, İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, hayat pahalılığı bir önceki aya göre %2.10 olurken; bir önceki yılın Aralık ayına göre %9.65; bir önceki yılın Mart ayına göre ise %66.97 arttı. Aylık enflasyondaki artış durmazken, yıllık enflasyonda görülen düşüş “baz etkisinden” kaynaklanıyor. (Baz etkisi: İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde düşük veya yüksek bir gerçekleşme olması durumunda değişimin hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade eder.)
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