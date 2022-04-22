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“Mutabakat hükümeti istiyoruz”

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DP Genel Başkanı Ataoğlu, hükümetin oluşması için tüm siyasi partilerin, ülkenin geleceğini göz önünde bulundurup, bir mutabakat hükümeti kurulmasını istediklerini vurguladı

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“Mutabakat hükümeti istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamındaki en uzun görüşmesini DP ile yaptı.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin, halkın beklentisi gibi hızlı bir şekilde kurulması için sorumluluktan kaçmadıklarını söyledi.
Ataoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından görüşmeleri başlattığını, en kısa sürede de takdir ettiği bir siyasi partiye görevi vereceğine inanç belirtti.
Hızlı bir şekilde hükümetin oluşması için tüm siyasi partilerin, ülkenin geleceğini ve ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurup, bir mutabakat hükümeti kurulmasını istediklerini ifade eden Ataoğlu, “Sorumluluktan kaçmayız. Halkın beklentisi gibi hızlı şekilde umarız hükümet oluşur, halka alternatifler sunar” dedi.
 
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