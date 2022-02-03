Müşterilerden aldığı parayı çaldı

Lefkoşa Dereboyu'ndaki Organza mağazasında çalışan bir görevli, ürün alışı yapan müşterilerden aldığı parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Lefkoşa Dereboyu'ndaki Organza mağazasında çalışan bir görevli, ürün alışı yapan müşterilerden aldığı parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandıLefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zeynep Koyuncu mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, 01/09/2021 - 31/12/ 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Zeynep Koyuncu’nun halen Mehmet Akif Caddesi Dereboyunda faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Girne'de sakin Şendoğan Alageyık'in yaptığı Organza Limited isimli iş yerinde iş yerinin müstahdemi olarak çalıştığı sırada ürün alışı yapan müşterilerden almış oldukları ürünlere karşılık olarak ödediği toplam 1100 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı.Polis, olayın polise 26 01 2022 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkeme'sinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek müstahdemi olduğu Organza Ltd. isimli yerinin müşterilerinden olan isimlerinin baş harfleri N.A.’dan 1300 TL, Ş.Ş.'den 2000 TL, E.B.’den 1500 TL ve 300 TL olmak üzere toplamda 6240 TL nakit para sirkat ettiğini kabul ettiğini belirtti. Polis, 27/01/2022 tarihinde Zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhine 1 gün daha tutukluluk temin edildiğini, 28/01/2022 tarihinde Zanlıyı tekrardan L/şa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartarak Zanlı aleyhine "5 gün daha tutukluluk temin edildiğini anlattı.Polis, 29/01/2022 tarihinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ismen belirtmiş olduğu 3 kişiden ifade temin edilmiş ve söz konusu bu 3 kişinin ödemeleri zanlıya müstahdemi olduğu mağaza içerisinde yaptıkları ve zanlının da kendilerine ödeme yaptıklarına dair herhangi bir fatura, fiş veya makbuz vermediğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine bu mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmalarda söz konusu iş yerinin bilgisayarlı stok kontrollerinin halen sürdüğü, ancak ilk tespitlerde BSB marka 2022 kış sezon ürününden 50.874 TL değerinde 37 adet ve Explotion ve VDR marka 2022 kış sezon ürününden 29.335 TL değerinde 51 adet ürünün eksik olduğunun belirlendiğini söyledi.Polis, tüm stoklardan ve mağazanın gerek açılışından gerekse kapanışından zanlının sorumlu olduğu gibi mağazanın anahtarlarının da sadece zanlının tasarrufunda olduğunun öğrenildiğini anlattı. Polis, yine bu mesele ile ilgili olarak yapılan kamera incelemelerinde ise zanlının 6 Ocak 2022 tarihinde E. B. isimli müşteriden 625 TL ve yabancı bir müşteriden 132 TL, 18/01 /2022 tarihinde A.U. isimli müşteriden 600 TL ve 20 Ocak 2022 tarihinde B.B isimli müşteriden 800 TL aldığı ve bunların yanı sıra 11-18/01/2022 tarihinde yabancı müşterilerden henüz ne kadar olduğu tespit edilemeyen para aldığı görüntülere ulaşıldığını ancak halen incelenecek kamera görüntüleri mevcut olduğundan ve son tespit edilen kişilerin ifadelerinin alınması gerektiğinden Zanlı aleyhine 6 gün daha tutukluluk talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.