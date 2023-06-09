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Mustafa Özdoğan'ın hayati tehlikesi sürüyor

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Mustafa Özdoğan'ın hayati tehlikesi sürüyor
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda 5 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KAZA NASIL OMUŞTU?
05.06.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Berk SİCİMOĞLU (E-22) 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Ağıllar Çemberine geldiğinde, çembere dikkatsizce girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşlarına çarpmış ve kontrolsüzce savrularak yolun solundaki bordür taşlarına da çarptıktan sonra, bir takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu. Kaza sonucunda Mustafa Özdoğan beyin kanaması teşhisiyle Beyin Cerrahisi bölümünde ameliyata alınmıştı.
 
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