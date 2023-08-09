Mustafa'nın ameliyatı başarıyla gerçekleşti

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda 5 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Özdoğan'ın Türkiye'de devam eden tedavisinde güzel gelişmeler yaşanıyor. Kol ve omuz ameliyatı yapılan Mustafa Özdoğan'ın ameliyatının başarılı geçtiği annesi tarafından açıklandı.
Mustafa Özdoğan'ın annesi Zehra Özdoğan duyurdu:
İKİ AYDIR BİZİMLE HERGÜN ACI ÇEKİP DUA EDEN ALLAHA EL AÇAN TANIDIK TANIMADIK YANIMIZDA OLDUĞUNU BİZE HİSSEDDİREN HERKESE ÇOKK TEŞEKKÜR EDERİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADINIZ
MUSTAFAMIZIN KOL VE OMUZ OPERASYONU BUGÜN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞDİRİLDİ ŞUAN ODAMIZDA
AYILMA AŞAMASINDA
DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN LÜTFEN
RABBİM HEPİNİZDEN BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN DAHA GÜZEL HABERLERLE BULUŞMAK ÜZERE ALLAHA EMANET OLUN
YA ALLAH YA MUHAMMED YA ŞAFİ
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