Trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Nergiz için Girne’de eylem yapıldı. Eylemde “Kaza kader değil cinayet”, “Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz” sloganları atıldı, pankartlar taşındı

Esentepe - Bahçeli ana yolunda 19 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden traktörün sürücüsü 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in sevenleri Girne’de eylem yaptı.

Nergiz’in ailesi ve arkadaşları, Girne Özgürlük Anıtı’nda “Kaza kader değil cinayet”, “Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.

Sloganlar atan, pankartlar taşıyan Mustafa Nergiz’in sevenleri, adalet çağrısında bulundu ve alkol alıp yola çıkarak bir can almanın bedelinin ağır olması gerektiğini vurguladı. Eylemciler, kazaya yol açan kişinin en ağır cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

