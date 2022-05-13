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“Muhalefet, derhal parlamentoyu terk etmeli”

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“Muhalefet, derhal parlamentoyu terk etmeli”
 
 
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, AKP’nin KKTC’ye müdahale ettiğini bulunduğunu öne sürerek  eleştirilerde bulundu ve Meclis’teki muhalefete seslendi.
“Eğer parlamento içerisinden kurulan bir hükümet meşru değilse, bu meşru olmayan hükümete karşı, parlamento içerisinde nasıl muhalefet yapacaksınız?” diyen Sonüstün, “yaşananları içine sindiremeyen muhalefetin, derhal parlamentoyu terk etmesi” çağrısında bulundu.
“Parlamentoculuk oyununun parçası olmayın” diyen Salih Sonüstün, “bundan sonraki mücadelenin federal çözüm yanlılarının birliği temelinde, sokak ve uluslararası alanda verilmesi gerektiğini” savundu.
 
 
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