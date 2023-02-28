Mücahitlerimizin şefkat eli, her yere yetişiyor

GKK ekipleri, deprem bölgesinde yaraların sarılması için ilk günden beri seferber olmuş durumda. Depremzedelere yiyecek, giyecek ve muhtelif yardım malzemeleri sunan ekiplerimiz, bölgede sıcak yemekler de ikram ediyor. Varlığı ile afet bölgesinde büyük moral ve güç veren GKK askerleri, gösterdiği büyük şefkatle herkesin takdirini kazanıyor

Türkiye’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Antakya şehir merkezinde yardıma koşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Afet Yardım Görev Birliği, depremin açtığı yaraların sarılmasında büyük çaba göstermeye devam ediyor.Antakya merkez, ilçe ve köylerinde AFAD ve ilçe kaymakamlıkları ile koordineli olarak depremzedelere ihtiyaç duydukları su, yiyecek, giyecek ve muhtelif yardım malzemeleri, GKK ekipleri tarafından barındıkları yerlere götürülerek dağıtılıyor.Bunun yanında GKK Sahra Hizmet Destek Ekibi tarafından Antakya Küçük Sanayi sitesi bölgesinde öğle ve akşam vakitlerinde sahra mutfağında 400 kişilik pişirilen Kıbrıs Türkünün elinden çıkan lezzetli yemekler, bölgede bulunan depremzedelerimiz, polis, jandarma ve iş makinası operatörlerine ikram ediliyor.Afet bölgesinde her alanda kendini gösteren ve olağanüstü bir çaba ortaya koyan GKK ekiplerinin depremzedelere gösterdiği büyük şefkat, ilgi ve sevgi ise bölgedeki herkesin takdirini kazanıyor.Afet bölgesinde gece gündüz varlığı ile huzur sağlayan, büyük moral ve güç veren askerlerimiz, evsiz kalan minik çocukların da kendilerini güvende hissetmesi adına en önemli unsur oluyor.Depremzedelerin GKK askerlerine gösterdiği sevgi gösterileri ise yürekleri ısıtıyor.