Mücahitlerimiz, depremzedelerin yaralarını sarıyor

9 Şubat’tan bu yana Antakya’daki deprem bölgesinde bulunan GKK ekipleri, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek depremzedelere yardım sağlıyor, moral veriyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Afet Yardım Görev Birliği tarafından, 9 Şubat tarihinden bu yana Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde depremin açtığı yaraların iyileştirilmesi yolunda adımlar atılıyor.

Makamlarla koordineli olarak bölgedeki depremzedelere ihtiyaç duydukları yardımların götürülerek dağıtılıyor, Antakya Küçük Sanayi bölgesinde hizmet veren sahra mutfağında pişirilen sıcak yemekler, sahra fırınında üretilen ekmekler, depremzedeler ve görevli personele sunuluyor.

Bölge halkı tarafından sevgiyle karşılanan deprem bölgesindeki GKK askerleri, çocuklarla da zaman geçirmeyi ihmal etmezken, depremzedelerin morallerinin düzelmesini sağlıyor.

Açıklamada, “Deprem yardım çalışmalarımız, görevli personelimizi belirli aralıklarla değiştirerek anavatana ayak bastığımız günden bu yana yüce Türk milletinin evlatları olarak aynı gayret, heyecan ve üstün disiplin anlayışı ile sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.