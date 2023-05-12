Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu

Türkiye’de yaşanan deprem faciasının ardından yardıma koşan GKK ekipleri, gece gündüz depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor, sevgiyle şefkat dağıtıyor, çocukları da kırtasiye, oyuncak ve şekerlerle sevindiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Antakya şehir merkezinde 9 Şubat tarihinde faaliyete başlayan Güvenlik Kuvvetleri Afet Yardım Görev Birliği, şehir merkezi, ilçe ve köylerde yardım faaliyetlerine devam ediyor.Bölgedeki AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölge temsilciliklerinden koordineli olarak personel tarafından alınan yardım malzemeleri, bölge Kaymakamlıkları ile yapılan istişare dahilinde en ücra köşelerdeki vatandaşlara kadar teslim edilerek dağıtılıyor.Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu süreçte GKK ekipleri tarafından 6 bin 276 koli gıda paketi, 2 bin 360 koli bardak su, 14 bin 250 adet 1,5 litrelik pet su, 3 bin hijyenik eldiven, 350 paket bebek bezi ve 3 bin 10 koli hijyen paketinin diğer malzemeler ile birlikte dağıtımı yapıldı.Bölgedeki çocuklar da GKK ekipleri tarafından muhtelif kırtasiye, oyuncak ve şekerlemelerle buluşturuldu.Antakya’da Mücahitlerimiz, üstün gayretleri ile yardım ve dağıtım faaliyetlerin, sürdürürken, bölge halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor.Büyük bir dayanışma örneği sergileyerek herkesin takdirini kazanan GKK ekipleri, depremzedelere şefkat elini uzatarak bölgede moral kaynağı oluyor.Depremzedelerin her şeyiyle gece gündüz yakından ilgilenen mücahitlerimiz, malzeme tedarikinden sıcak yemek dağıtmaya kadar her alanda kendini gösteriyor.