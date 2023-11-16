Mücahitler Sitesi’ne anlamlı müze

Kıbrıs Türk tarihinin Osmanlı döneminden 1974 Barış Harekâtına ve KKTC’nin kuruluşuna kadar aşamalarla aktarıldığı Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi, Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde törenle açıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara Etimesgut Belediyesi katkılarıyla yapılan “Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün 14.30’da Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde düzenlenen halka açık açılış töreni ile hizmete girdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, TC Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Alper Çınar’ın müzeyi tanıtan sunumuyla devam etti. Sunumda müze projesinin ilk tohumlarının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Etimesgut’u ziyaretinde, orada bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı görmesi ve benzeri bir oluşuma KKTC'de ihtiyaç olduğunu ifade etmesiyle atıldığı anlatıldı.Müzenin eğitim programları içereceği bilgisi de verilen sunumun ardından tanıtım videosu gösterildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, bir Ankara ziyaretinde Etimesgut Belediye Başkanı ile görüşmesinde oradaki müzenin küçük bir benzerini KKTC’de de yapmayı konuştuklarını kaydederek, Büyükelçinin, Turizm ve Kültür Bakanı'nın, hükümetin destekleriyle ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla müzenin hayata geçtiğini anlattı.Büyük Türk milletinin kopmaz ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının Mücahitleriyle büyük bir direniş verdiğini hatırlatan Tatar, bugün KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğinin de hafife alınacak bir şey olmadığını, bu yerlerde yapılan temasların önemli olduğunu kaydetti. Tatar, “Kapılar kapanmış olabilir biz yeni kapılar bulduk. Mücadelemizle her yere gireceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta federasyon temelinde, sıfır asker sıfır garantör ve AB üyeliği isteyenleri eleştirerek “Ben böyle bir şey istemiyorum. Yarın sabah çok şeyler yazacaklar, yazsınlar… Türkiye’nin etkin garantörlüğünden ve Türk askerinin caydırıcı varlığından vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında “Tarihin mayası insandır ve insan, ancak bu belleği geleceğe taşıyabilir” diyerek bu gibi müzelerin önemine işaret etti.“KKTC’yi izole etmeye çalışanlar var. Ne kadar etmeye çalışırlarsa çalışsınlar kapılar bitmez, yeni kapılar açarak geliştireceğiz” diyen Yılmaz, müzede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın inisiyatifinde oluşturulan kapı koleksiyonuna işaret etti ve “Bu müzedeki kapılar da, kapıları kapatmaya çalışanlara güzel bir örnek olmuş” dedi.Müzenin Kıbrıs Türk tarihini Osmanlı döneminden 1974 Barış Harekâtına ve KKTC’nin kuruluşuna kadar aşamalar ile aktarmasının önemine işaret eden Yılmaz, müzenin bir yandan uluslararası ziyaretçilere Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatırken, diğer yandan çocuklara ve gençlere vatanın hangi şartlarda, ne mücadelelerle kurulduğunu hatırlatacağını ifade etti.Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise açılış konuşmasında geleneksel ve modern müzecilik teknikleri ile kurgulana müzenin, eğitim ve bilim açısından rehberlik ederek, okul çağındaki tüm çocuklara eğitim yuvası olacağını kaydetti.Ankara Etimesgut Beledi Başkanı Enver Demirel de konuşmasında, müzenin tarih ve kültür bilinci adına önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Etimesgut’u ziyaretinde, orada bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı görmesi ve benzeri bir oluşuma KKTC ihtiyaç olduğunu ifade etmesiyle projenin ortaya çıktığını dile getiren Demirel, her ziyaretçiye hitap edecek bir müze hazırladıklarını anlattı.Tarihi öğrenmenin de tarih yazmaya devam etmenin de önemli olduğunu anlatan Demirel, müzede devlet adamları ve milli mücadele emek veren 51 kişinin heykeli bulunduğunu kaydetti.