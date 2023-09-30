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MSÜ öğrencileri eğitim kapsamında 2 gemiyle Gazimağusa Limanı’nı ziyareti edecek

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MSÜ öğrencileri eğitim kapsamında 2 gemiyle Gazimağusa Limanı’nı ziyareti edecek
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencilerinin TCG İskenderun (A-1600) ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) gemileri ile icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 02-05 Ekim tarihleri arasında Gazimağusa Limanı ziyareti edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2 Ekim Pazartesi saat 08.00’dan itibaren iki gemi tarafından Gazimağusa halkı, Gazimağusa Liman önlerinde denizcilere özgü çımariva selamı ile selamlanacak.

10.00-10:30 saatleri arasında öğrenciler tarafından Gazimağusa Zafer Anıtına çelenk sunulacak, ardından İnönü Bulvarında tabur yürüyüşü yapılacak.

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