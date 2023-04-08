Morgda insanlık dramı

‘Nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu, cansız bedeni 9 aydır Lefkoşa Devlet Hastanesi morgunda bekletilen Aysan Gazi’nin dramı yürek burkuyor

Yeniboğaziçi sakini 80 yaşındaki Aysan Gazi, 10 Haziran 2022 tarihinde evinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybetmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, huzura kavuşamayan talihsiz kadın Aysan Gazi’nin cenazesi 9 aydır morgda bekletiliyor.

‘Nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu, cansız bedeni 9 aydır Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda bekletilen Aysan Gazi’nin dramı yürek burktu. Hayatını kaybettikten sonra, 15 Haziran 2022 tarihinde otopsisi yapılan Gazi’nin cansız bedeni, çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle morgda kaldı.

MAHKEME KARARINI BEĞENMEDİLER, YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Hayatını kaybetmeden önce yaptığı video paylaşımı ile Londra’da eşi ve kaybettiği evladının yanına gömülmek istediğini söyleyen Gazi’nin, ülkemizde gömülmesini talep eden evlatları olayı mahkemeye taşıdı.

Mahkeme kararını 18 Ekim 2022 tarihinde açıkladı fakat bu da çare olmadı. Ekim ayında açıklanan mahkeme kararında, morgda bekleyen bedenin artık yurtdışına çıkışının mümkün olmadığı vurgulanarak, cenazenin ülkemizde defnedilmesi yönünde karar üretilmişti.

Ancak cenazenin İngiltere’de defnedilmesi konusunda ısrarcı olan taraf söz konusu kararı bu kez de Yüksek Mahkeme’ye taşıdı.

ÖLMÜŞ İNSANA BÜYÜK EZİYET

Hastane yetkilileri, Gazi’nin bir evladının annesini ülkemizde defnetmek istediğini, diğer çocuklarının ise cenazeyi İngiltere’ye götürmek istediğini bu yüzden kardeşler arası yaşanan tartışmanın bir üst mahkemeye taşındığını ve sürecin devam ettiğini belirtti. 80 yaşında hayatını kaybeden Aysan Gazi’nin cenazesinin defnedilmek için aylardır morgda beklediğini ifade eden yetkililer, yaşlı kadının bu dünyadan göç edip gittiğini, bu kadar süredir defnedilmemesinin artık bir eziyet haline dönüştüğünü ve bedeninin huzura ermesi için defnedilmesi gerektiğini kaydetti.

