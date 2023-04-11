banner913
banner932
Tek kayıp Arsenal’dan
Tek kayıp Arsenal’dan
11 0
Kanserle savaşta tek yürek
Kanserle savaşta tek yürek
17 0
 
“Güzel günler göreceğiz”
“Güzel günler göreceğiz”
16 0
Lefkoşa’nın beyi Forest
Lefkoşa’nın beyi Forest
65 0
83 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
41 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
82 0
banner915

Mobilya Sanayiciler Derneği, Melekler Köyüne katkı koyanlara teşekkür belgesi verdi

banner476

banner825
Mobilya Sanayiciler Derneği, Melekler Köyüne katkı koyanlara teşekkür belgesi verdi
banner931
Mobilya Sanayiciler Derneği, dün düzenlediği etkinlikte Kıbrıs Türk Melekler Köyü yapımına katkı koyan işletmelere teşekkür belgesi verdi.


Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 13 İşletme yetkilisi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.
Dernek Başkanı Hüseyin Ciddi yaptığı konuşmada, bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ederek, Mobilya Sanayiciler Derneği olarak her zaman üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.